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Троє дітей, які травмувалися в аварії на Волині, — в реанімації

Троє дітей, які травмувалися в аварії на Волині, — в реанімації
Діти, які травмувалися в ДТП за участі двох автомобілів поблизу села Верба Володимир-Волинського району, перебувають в реанімації обласної дитячої лікарні.

Про це розповіла Суспільному медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська.

Внаслідок аварії травмували семеро людей, серед них троє дітей, — розповів керівник диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.

З його слів, в травмованих — переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми. Їх доправили до Володимир-Волинського МТМО. Після детального огляду трьох дітей доправили на лікування в обласну дитячу клінічну лікарню.

Нагадаємо, що аварія трапилася о 19:00, 20 грудня. Зіштовхнулися два автомобілі Mitsubishi Pajero врізався у Volkswagen Transporter T5.

Внаслідок ДТП травмувався 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.

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Теги: ДТП, Волинь, діти, реанімація
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