Троє дітей, які травмувалися в аварії на Волині, — в реанімації





Про це розповіла Тетяна Жураківська.



Внаслідок аварії травмували семеро людей, серед них троє дітей, — розповів керівник диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.



З його слів, в травмованих — переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми. Їх доправили до Володимир-Волинського МТМО. Після детального огляду трьох дітей доправили на лікування в обласну дитячу клінічну лікарню.



Нагадаємо, що аварія трапилася о 19:00, 20 грудня.



Внаслідок ДТП травмувався 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти, які травмувалися в ДТП за участі двох автомобілів поблизу села Верба Володимир-Волинського району, перебувають в реанімації обласної дитячої лікарні.Про це розповіла Суспільному медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладуВнаслідок аварії травмували семеро людей, серед них троє дітей, — розповів керівник диспетчерської служби екстреної медичної допомогиЗ його слів, в травмованих — переломи, забої різних ступенів, закриті черепно-мозкові травми. Їх доправили до Володимир-Волинського МТМО. Після детального огляду трьох дітей доправили на лікування в обласну дитячу клінічну лікарню.Нагадаємо, що аварія трапилася о 19:00, 20 грудня. Зіштовхнулися два автомобілі Mitsubishi Pajero врізався у Volkswagen Transporter T5. Внаслідок ДТП травмувався 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.

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