Ближче до людей: староста округу під Луцьком пообіцяв почати вести соцмережі
Сьогодні, 12:31
Депутати Луцької міської ради зробили зауваження старості Заборольського старостинського округу Валерію Боярському щодо недостатньо успішної його комунікації із мешканцями округу.
Про це йшлося під час засідання сесії Луцької міської ради 22 грудня.
Депутатка Ірина Колковська під час розгляду питання про звіт старости зауважила, що під час комісій усіх старост запитували про те, як вони здійснюють комунікацію із жителями, як здійснюють інформування – пишуть у соцмережах, повідомляють на зборах, дошках оголошень тощо.
«Із вашої відповіді я зрозуміла, що особисті сторінки у соцмережах ви не ведете, в групах у вайбері різних сіл ви присутні, але особисто там ніколи не пишете. Коли проїжджаєте селами, то там зустрічаєтеся з одним активістом, але не комунікуєте з великою кількістю людей. Тому є прохання налагодити комунікації тими методами, які будуть доступні для цільових груп. Левова частина у цьому – якраз соцмережі», - зауважила депутатка.
«Приймаю до виконання», – відповів староста Заборольського старостинського округу Валерій Боярський і пообіцяв вести соцмережі.
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Про це йшлося під час засідання сесії Луцької міської ради 22 грудня.
Депутатка Ірина Колковська під час розгляду питання про звіт старости зауважила, що під час комісій усіх старост запитували про те, як вони здійснюють комунікацію із жителями, як здійснюють інформування – пишуть у соцмережах, повідомляють на зборах, дошках оголошень тощо.
«Із вашої відповіді я зрозуміла, що особисті сторінки у соцмережах ви не ведете, в групах у вайбері різних сіл ви присутні, але особисто там ніколи не пишете. Коли проїжджаєте селами, то там зустрічаєтеся з одним активістом, але не комунікуєте з великою кількістю людей. Тому є прохання налагодити комунікації тими методами, які будуть доступні для цільових груп. Левова частина у цьому – якраз соцмережі», - зауважила депутатка.
«Приймаю до виконання», – відповів староста Заборольського старостинського округу Валерій Боярський і пообіцяв вести соцмережі.
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