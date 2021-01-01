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Відомо, коли луцькі підземелля відкриють для відвідувачів

Відомо, коли луцькі підземелля відкриють для відвідувачів
Реставрація підземель під колегіумом єзуїтів – на стадії завершення. Підземелля, які мають стати туристичною родзинкою Луцька, відкриють для відвідувачів приблизно у кінці травня.

Про це під час сесії Луцькради 22 травня повідомила начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець.

В межах питання про внесення змін до цільової програми «Впровадження транскордонного проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька». Депутат від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Андрій Лучик поцікавився, коли підземелля зможуть побачити лучани та гості міста.

«Ця цільова програма має на меті впровадження транскордонного проєкту, в рамках якого відбувалася реставрація земель під колегіумом єзуїтів. Проєкт продовжений до кінця травня 2022 року. Ремонтно-реставраційні роботи завершено, деякі інші роботи ще тривають», - відповіла Вікторія Гомонець.

Вона додала, що наразі підрядники завершують постачання мультимедійного обладнання.

На 2022 рік у межах цієї програми заплановані закупівлі меблів і предметів інтер’єру в ці приміщення. Тож, проєкт триватиме до кінця травня, а тоді підземелля одразу відкриють для туристів.

Андрій Лучик, натомість, запропонував здійснити промоцію відкриття підземель. Посадовиця пообіцяла розглянути пропозицію.

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Теги: Луцьк, підземелля, відкриття
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