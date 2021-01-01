Відомо, коли луцькі підземелля відкриють для відвідувачів

Реставрація підземель під колегіумом єзуїтів – на стадії завершення. Підземелля, які мають стати туристичною родзинкою Луцька, відкриють для відвідувачів приблизно у кінці травня.Про це під час сесії Луцькради 22 травня повідомила начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльностіВ межах питання про внесення змін до цільової програми «Впровадження транскордонного проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька». Депутат від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ»поцікавився, коли підземелля зможуть побачити лучани та гості міста.«Ця цільова програма має на меті впровадження транскордонного проєкту, в рамках якого відбувалася реставрація земель під колегіумом єзуїтів. Проєкт продовжений до кінця травня 2022 року. Ремонтно-реставраційні роботи завершено, деякі інші роботи ще тривають», - відповіла Вікторія Гомонець.Вона додала, що наразі підрядники завершують постачання мультимедійного обладнання.На 2022 рік у межах цієї програми заплановані закупівлі меблів і предметів інтер’єру в ці приміщення. Тож, проєкт триватиме до кінця травня, а тоді підземелля одразу відкриють для туристів.Андрій Лучик, натомість, запропонував здійснити промоцію відкриття підземель. Посадовиця пообіцяла розглянути пропозицію.