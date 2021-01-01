Коли за «ковідну тисячу» можна буде придбати ліки

«Тисячу Зеленського» можна буде витратити на придбання ліків із другої половини січня – це пов'язано з технічними нюансами, над вирішенням яких зараз триває робота.Про це розповів сьогодні міністр цифрової трансформаціїпід час брифінгу у Кабміні.«З другої половини січня можна буде використовувати ці кошти, щоб купувати ліки... Додам про технічну частину. Ми ще працюємо із банками», - сказав міністр.Як пояснив Федоров, зараз уряд планує, що придбання ліків на «ковідну» тисячу буде доступне як онлайн, так і офлайн. Тому українським банкам потрібно буде доопрацювати технічну частину.«Банки готуються випускати карти, щоб літнім людям було легше використати цю можливість. Це точно можна буде робити у фізичних аптеках, але щодо онлайн ми ще працюємо, аби не було зловживань», - заявив він.