Коли за «ковідну тисячу» можна буде придбати ліки
Сьогодні, 20:40
«Тисячу Зеленського» можна буде витратити на придбання ліків із другої половини січня – це пов'язано з технічними нюансами, над вирішенням яких зараз триває робота.
Про це розповів сьогодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу у Кабміні.
«З другої половини січня можна буде використовувати ці кошти, щоб купувати ліки... Додам про технічну частину. Ми ще працюємо із банками», - сказав міністр.
Як пояснив Федоров, зараз уряд планує, що придбання ліків на «ковідну» тисячу буде доступне як онлайн, так і офлайн. Тому українським банкам потрібно буде доопрацювати технічну частину.
«Банки готуються випускати карти, щоб літнім людям було легше використати цю можливість. Це точно можна буде робити у фізичних аптеках, але щодо онлайн ми ще працюємо, аби не було зловживань», - заявив він.
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Про це розповів сьогодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу у Кабміні.
«З другої половини січня можна буде використовувати ці кошти, щоб купувати ліки... Додам про технічну частину. Ми ще працюємо із банками», - сказав міністр.
Як пояснив Федоров, зараз уряд планує, що придбання ліків на «ковідну» тисячу буде доступне як онлайн, так і офлайн. Тому українським банкам потрібно буде доопрацювати технічну частину.
«Банки готуються випускати карти, щоб літнім людям було легше використати цю можливість. Це точно можна буде робити у фізичних аптеках, але щодо онлайн ми ще працюємо, аби не було зловживань», - заявив він.
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