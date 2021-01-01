Показали відео зіткнення двох автівок в центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Відео з моментом зіткнення двох автомобілів показали в телеграм-каналі 12 каналу.
Аварія сталася на проспекті Волі, 21 грудня, о 18:05. Водій легкового автомобіля перетинав перехрестя і зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей. В цей час водій автомобіля, який рухався ззаду не врахував дорожньої обстановки та не встиг вчасно загальмувати. В результаті зіткнення не вдалося уникнути.
"Хто зловив ґаву: хтось із водіїв чи пішохід? Пишіть свою думку в коментарях", - йдеться у дописі.
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Відео з моментом зіткнення двох автомобілів показали в телеграм-каналі 12 каналу.
Аварія сталася на проспекті Волі, 21 грудня, о 18:05. Водій легкового автомобіля перетинав перехрестя і зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей. В цей час водій автомобіля, який рухався ззаду не врахував дорожньої обстановки та не встиг вчасно загальмувати. В результаті зіткнення не вдалося уникнути.
"Хто зловив ґаву: хтось із водіїв чи пішохід? Пишіть свою думку в коментарях", - йдеться у дописі.
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