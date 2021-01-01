Вперше Волинь отримала реальний шанс вийти з «червоної» зони
Сьогодні, 12:18
Єдиний показник, який заважає Волині вийти із «червоної» зони епідемічної небезпеки, нарешті вперше з початку листопада – у межах норми. Утім, аби область вийшла з «червоної» дози цей показник не має бути перевищений щонайменше протягом трьох днів.
Про це йшлося 23 грудня під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування (єдиний раніше перевищений показник) за вчора, 22 грудня, становить 18,1% при нормативному не більше 20%.
«Маємо можливість у новий рік зайти не в «червоній» зоні. Щоб питання розглянули на Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ще протягом днів показник не має перевищувати норму», - сказала Людмила Тимощук.
Зауважимо, що протягом попередніх двох днів коефіцієнт виявлення випадків інфікування становив 22,3% та 21,6%, тобто був перевищений.
Нагадаємо, за вчора, 22 грудня, на Волині виявили 221 хворого на коронавірус.
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Про це йшлося 23 грудня під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування (єдиний раніше перевищений показник) за вчора, 22 грудня, становить 18,1% при нормативному не більше 20%.
«Маємо можливість у новий рік зайти не в «червоній» зоні. Щоб питання розглянули на Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ще протягом днів показник не має перевищувати норму», - сказала Людмила Тимощук.
Зауважимо, що протягом попередніх двох днів коефіцієнт виявлення випадків інфікування становив 22,3% та 21,6%, тобто був перевищений.
Нагадаємо, за вчора, 22 грудня, на Волині виявили 221 хворого на коронавірус.
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Коментарі 1
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