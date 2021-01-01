Вперше Волинь отримала реальний шанс вийти з «червоної» зони





Про це йшлося 23 грудня під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.



Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування (єдиний раніше перевищений показник) за вчора, 22 грудня, становить 18,1% при нормативному не більше 20%.



«Маємо можливість у новий рік зайти не в «червоній» зоні. Щоб питання розглянули на Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ще протягом днів показник не має перевищувати норму», - сказала Людмила Тимощук.



Зауважимо, що протягом попередніх двох днів коефіцієнт виявлення випадків інфікування становив 22,3% та 21,6%, тобто був перевищений.



Нагадаємо, за вчора, 22 грудня,

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