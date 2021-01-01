Скільки дітей на Волині вже вакцинували від COVID-19

У Волинській області проти коронавірусу станом на 23 грудня повністю вакцинували 1281 дитину, у тому числі 234 дитини – віком 12-15 років.Про це йшлося 23 грудня під час брифінгу у Волинській ОДА.Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороброзповіла, що загалом ситуація із коронавірусом на Волині значно стабілізувалася.Найкраще щепленнями охоплені особи у віці від 50 до 59 років (понад 44% з цієї категорії вже пройшли повний курс).Але активніше останнім часом вакцинують і дітей. Волинян віком від 12 до 18 років вакцинують у Луцькій міській дитячій покліклініці (на вулиці Чорновола, 1) у відділенні денного стаціонару (3 поверх). Щеплення дітей від COVID-19 проводять вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.Направлення на вакцинацію дітей може видати лікар-педіатр. Важливі умови – наявність усіх щеплень у дитини, згідно з календарем вакцинації та медичний огляд дитини перед щепленням від ковіду.За інформацією ОДА, усього на Волині станом на ранок 23 грудня провели 584 379 щеплень. Першу дозу отримали 313 629 осіб, а це 39,8% дорослого населення. А дві дози отримали 270 756 людей (майже 35% дорослого населення). 5% отримали одну дозу, але вчасно не отримали другу.