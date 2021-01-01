Скільки дітей на Волині вже вакцинували від COVID-19
Сьогодні, 13:35
У Волинській області проти коронавірусу станом на 23 грудня повністю вакцинували 1281 дитину, у тому числі 234 дитини – віком 12-15 років.
Про це йшлося 23 грудня під час брифінгу у Волинській ОДА.
Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла, що загалом ситуація із коронавірусом на Волині значно стабілізувалася.
Найкраще щепленнями охоплені особи у віці від 50 до 59 років (понад 44% з цієї категорії вже пройшли повний курс).
Але активніше останнім часом вакцинують і дітей. Волинян віком від 12 до 18 років вакцинують у Луцькій міській дитячій покліклініці (на вулиці Чорновола, 1) у відділенні денного стаціонару (3 поверх). Щеплення дітей від COVID-19 проводять вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Направлення на вакцинацію дітей може видати лікар-педіатр. Важливі умови – наявність усіх щеплень у дитини, згідно з календарем вакцинації та медичний огляд дитини перед щепленням від ковіду.
За інформацією ОДА, усього на Волині станом на ранок 23 грудня провели 584 379 щеплень. Першу дозу отримали 313 629 осіб, а це 39,8% дорослого населення. А дві дози отримали 270 756 людей (майже 35% дорослого населення). 5% отримали одну дозу, але вчасно не отримали другу.
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Про це йшлося 23 грудня під час брифінгу у Волинській ОДА.
Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла, що загалом ситуація із коронавірусом на Волині значно стабілізувалася.
Найкраще щепленнями охоплені особи у віці від 50 до 59 років (понад 44% з цієї категорії вже пройшли повний курс).
Але активніше останнім часом вакцинують і дітей. Волинян віком від 12 до 18 років вакцинують у Луцькій міській дитячій покліклініці (на вулиці Чорновола, 1) у відділенні денного стаціонару (3 поверх). Щеплення дітей від COVID-19 проводять вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Направлення на вакцинацію дітей може видати лікар-педіатр. Важливі умови – наявність усіх щеплень у дитини, згідно з календарем вакцинації та медичний огляд дитини перед щепленням від ковіду.
За інформацією ОДА, усього на Волині станом на ранок 23 грудня провели 584 379 щеплень. Першу дозу отримали 313 629 осіб, а це 39,8% дорослого населення. А дві дози отримали 270 756 людей (майже 35% дорослого населення). 5% отримали одну дозу, але вчасно не отримали другу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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