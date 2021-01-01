вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки дітей на Волині вже вакцинували від COVID-19

Скільки дітей на Волині вже вакцинували від COVID-19
У Волинській області проти коронавірусу станом на 23 грудня повністю вакцинували 1281 дитину, у тому числі 234 дитини – віком 12-15 років.

Про це йшлося 23 грудня під час брифінгу у Волинській ОДА.

Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла, що загалом ситуація із коронавірусом на Волині значно стабілізувалася.

Найкраще щепленнями охоплені особи у віці від 50 до 59 років (понад 44% з цієї категорії вже пройшли повний курс).

Але активніше останнім часом вакцинують і дітей. Волинян віком від 12 до 18 років вакцинують у Луцькій міській дитячій покліклініці (на вулиці Чорновола, 1) у відділенні денного стаціонару (3 поверх). Щеплення дітей від COVID-19 проводять вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Направлення на вакцинацію дітей може видати лікар-педіатр. Важливі умови – наявність усіх щеплень у дитини, згідно з календарем вакцинації та медичний огляд дитини перед щепленням від ковіду.

За інформацією ОДА, усього на Волині станом на ранок 23 грудня провели 584 379 щеплень. Першу дозу отримали 313 629 осіб, а це 39,8% дорослого населення. А дві дози отримали 270 756 людей (майже 35% дорослого населення). 5% отримали одну дозу, але вчасно не отримали другу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, вакцинація, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із 16 січня невакцинованих медиків відсторонять від роботи: скільки таких на Волині
Сьогодні, 14:30
Які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік
Сьогодні, 14:14
Скільки дітей на Волині вже вакцинували від COVID-19
Сьогодні, 13:35
Оприлюднили погодинну програму сітіфесту «Вітраж Вікенд»
Сьогодні, 13:30
На Волині дають позики на будівництво у селах. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила Вакцинація дітей проти COVID-19 на Волині: які результати і правила
07 грудень, 12:39
У Луцьку відкриють пункт щеплень, де від коронавірусу вакцинуватимуть дітей. ВІДЕО У Луцьку відкриють пункт щеплень, де від коронавірусу вакцинуватимуть дітей. ВІДЕО
14 листопад, 10:05
Луцька лікарка розповіла, чи варто щеплювати дітей проти COVID-19 Луцька лікарка розповіла, чи варто щеплювати дітей проти COVID-19
11 листопад, 17:06
На Волині від ковіду почали вакцинувати дітей: що треба знати батькам На Волині від ковіду почали вакцинувати дітей: що треба знати батькам
02 листопад, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попри негоду на дорогах пішоходи продовжують порушувати ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
 0
У Луцьку легковик врізався у вантажний бус. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
 0
Із 16 січня невакцинованих медиків відсторонять від роботи: скільки таких на Волині
Сьогодні, 14:30
 0
Які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік
Сьогодні, 14:14
 0
Скільки дітей на Волині вже вакцинували від COVID-19
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8