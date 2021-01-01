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Із 16 січня невакцинованих медиків відсторонять від роботи: скільки таких на Волині

Із 16 січня невакцинованих медиків відсторонять від роботи: скільки таких на Волині
Нещодавно МОЗ розширило перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу – обов’язкова. У списку – і медичні працівники. З 16 січня тих, хто нещеплений принаймні однією дозою, відсторонять від роботи.

Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації 23 грудня.

Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла, що нині на Волині принаймні однією дозою вже щеплені 93,7% медичних працівників, а двома – 80,6%.

Тож станом на ранок 23 грудня зовсім нещеплені – 6,3% медиків.
Щодо освітян, то двома дозами на Волині вже щеплені 77,7%, а однією – 90,3%.

Зауважимо, що згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.

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Теги: Волинь, вакцинація, медичні працівники
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