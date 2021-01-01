Із 16 січня невакцинованих медиків відсторонять від роботи: скільки таких на Волині





Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації 23 грудня.



Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла, що нині на Волині принаймні однією дозою вже щеплені 93,7% медичних працівників, а двома – 80,6%.



Тож станом на ранок 23 грудня зовсім нещеплені – 6,3% медиків.

Щодо освітян, то двома дозами на Волині вже щеплені 77,7%, а однією – 90,3%.



Зауважимо, що згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби,



- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

- органів місцевого самоврядування;

- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

- комунальних підприємств, установ та організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно МОЗ розширило перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу – обов’язкова. У списку – і медичні працівники. З 16 січня тих, хто нещеплений принаймні однією дозою, відсторонять від роботи.Про це йшлося під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації 23 грудня.Заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороброзповіла, що нині на Волині принаймні однією дозою вже щеплені 93,7% медичних працівників, а двома – 80,6%.Тож станом на ранок 23 грудня зовсім нещеплені – 6,3% медиків.Щодо освітян, то двома дозами на Волині вже щеплені 77,7%, а однією – 90,3%.Зауважимо, що згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники - центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;- органів місцевого самоврядування;- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;- комунальних підприємств, установ та організацій.

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