вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО

У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО
Як тільки вдарив перший сильний мороз, у Луцьку на заплаві річки Стир поблизу вулиці Ковельської близько тридцяти любителів зимової рибалки вже очікують на льоду на улов.

Рибалки переконані: не це головне, найважливіше – отримувати задоволення від свого хобі.

Браконьєрів в цю пору немає. Всім рибалкам відоме законодавче обмеження: за день можна спіймати не більше 3 кілограмів риби.

Володимир Іванов, рибалка з 40-річним досвідом, займається риболовлею на заплаві річки часто, бо любить цю справу. «Я ловлю на мотиля, є такі, що ловлять на різні снасті. «На кивок» клюють найчастіше окуні. Якщо зловиш десять рибин, то і добре», – розповів він.
У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО

Найбільший окунь клюнув на 600 грамів. В попередні роки він впіймав найбільшу щуку – 6 кілограмів. Така пройде в лунку. Ось рибалки впіймали два роки тому 12-кілограмову щуку і роздовбували лід, щоб її дістати.

«Не в риболовлі справа – риби можна купити скільки завгодно, головне процес. Часом може щось і гарне клюнути», – зазначив Володимир Іванов.

Він не провалювався під лід жодного разу, новачкам радить бути обережними.

Інший рибалка, пенсіонер Володимир Шелемет вже другий день на льоді та ловить на блешню.

«Я на одному місці не стою, потрібно ходити шукати рибу. Разів чотири-п’ять підняв – на іншу лунку треба йти», – розповів він.
Зі слів рибалок, риби є багато різної: окуні, щука, карась, плотва, підлящик. В інші сезони клює короп. На щуку ставлять жерлиці.
У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО
У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО

«Сьогодні я не брав жерлиці, а на щуку іти – треба наловити живців», – поділився професійним секретом він.

Перебувати на льоді Володимир Шелемет не боїться: якщо він завтовшки 8 см, то безпечно займатися риболовлею саме на заплаві, стверджує рибалка. Планує займатися зимовою риболовлею якщо не щодня, то часто.
У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: риболовля, зима, Стир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік вкрав телефон у магазині
Сьогодні, 16:20
Луцький військовий аеродром прибув новий фронтовий винищувач МіГ-29. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Майже 50 волинян покарають за вирубку новорічних дерев
Сьогодні, 15:25
На Волині попри негоду на дорогах пішоходи продовжують порушувати ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
Схожі новини
Сом − 425 гривень, лящ − 170: скільки волиняни заплатять за незаконну риболовлю Сом − 425 гривень, лящ − 170: скільки волиняни заплатять за незаконну риболовлю
27 січень, 20:41
Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру
09 листопад, 2019, 18:18
Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО Щука, короп і судак: у луцький Стир випустили тисячі рибин. ФОТО
29 жовтень, 2018, 14:10
Опублікували чарівні фото зимового Стиру Опублікували чарівні фото зимового Стиру
11 січень, 2017, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький актор розповів, чому йде з театру «ГаРмИдЕр». ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
На Волині чоловік вкрав телефон у магазині
Сьогодні, 16:20
 0
Луцький військовий аеродром прибув новий фронтовий винищувач МіГ-29. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
 0
У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
Майже 50 волинян покарають за вирубку новорічних дерев
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8