У Луцьку на Стиру почався сезон зимової риболовлі. ФОТО

Як тільки вдарив перший сильний мороз, у Луцьку на заплаві річки Стир поблизу вулиці Ковельської близько тридцяти любителів зимової рибалки вже очікують на льоду на улов.Рибалки переконані: не це головне, найважливіше – отримувати задоволення від свого хобі.Браконьєрів в цю пору немає. Всім рибалкам відоме законодавче обмеження: за день можна спіймати не більше 3 кілограмів риби.рибалка з 40-річним досвідом, займається риболовлею на заплаві річки часто, бо любить цю справу. «Я ловлю на мотиля, є такі, що ловлять на різні снасті. «На кивок» клюють найчастіше окуні. Якщо зловиш десять рибин, то і добре», – розповів він.Найбільший окунь клюнув на 600 грамів. В попередні роки він впіймав найбільшу щуку – 6 кілограмів. Така пройде в лунку. Ось рибалки впіймали два роки тому 12-кілограмову щуку і роздовбували лід, щоб її дістати.«Не в риболовлі справа – риби можна купити скільки завгодно, головне процес. Часом може щось і гарне клюнути», – зазначив Володимир Іванов.Він не провалювався під лід жодного разу, новачкам радить бути обережними.Інший рибалка, пенсіонервже другий день на льоді та ловить на блешню.«Я на одному місці не стою, потрібно ходити шукати рибу. Разів чотири-п’ять підняв – на іншу лунку треба йти», – розповів він.Зі слів рибалок, риби є багато різної: окуні, щука, карась, плотва, підлящик. В інші сезони клює короп. На щуку ставлять жерлиці.«Сьогодні я не брав жерлиці, а на щуку іти – треба наловити живців», – поділився професійним секретом він.Перебувати на льоді Володимир Шелемет не боїться: якщо він завтовшки 8 см, то безпечно займатися риболовлею саме на заплаві, стверджує рибалка. Планує займатися зимовою риболовлею якщо не щодня, то часто.