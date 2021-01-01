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Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 грудня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 грудня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 24 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

-з 09:00-15:00:

вул. П Гірка (частково)
вул. Б Хмельницького (частково)
вул. Л Українки (частково)
вул. Гущанська (частково)
вул. Єршова (частково)
вул. Гордіюк (частково)

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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