Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 грудня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 24 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
-з 09:00-15:00:
вул. П Гірка (частково)
вул. Б Хмельницького (частково)
вул. Л Українки (частково)
вул. Гущанська (частково)
вул. Єршова (частково)
вул. Гордіюк (частково)
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
-з 09:00-15:00:
вул. П Гірка (частково)
вул. Б Хмельницького (частково)
вул. Л Українки (частково)
вул. Гущанська (частково)
вул. Єршова (частково)
вул. Гордіюк (частково)
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