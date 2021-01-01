Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 грудня





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



-з 09:00-15:00:



вул. П Гірка (частково)

вул. Б Хмельницького (частково)

вул. Л Українки (частково)

вул. Гущанська (частково)

вул. Єршова (частково)

вул. Гордіюк (частково)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 24 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:-з 09:00-15:00:вул. П Гірка (частково)вул. Б Хмельницького (частково)вул. Л Українки (частково)вул. Гущанська (частково)вул. Єршова (частково)вул. Гордіюк (частково)

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