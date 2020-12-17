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У Луцькій районній раді – два нових депутати. ФОТО

У Луцькій районній раді – два нових депутати. ФОТО
Луцька районна територіальна виборча комісія зареєструвала депутатами Луцької районної ради Нелю Шумчук та Дмитра Грелюка.

Про це стало відомо на черговій сесії райради у п’ятницю, 24 грудня.

Нагадаємо, напередодні двоє депутатів Олександр Бондар (фракція «Громадянський рух «Свідомі») та Катерина Антонюк (фракція ВО «Батьківщина») написали заяви про складання депутатських повноважень. Відповідно ТВК замінила їх згідно із результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук привітав нових обранців громади, вручив їм посвідчення та значки депутата.

ДОВІДКОВО.
Неля Віталіївна Шумчук народилась 16 січня 1992 року, освіта вища, працює вихователем у дошкільному навчальному закладі «Казка» м. Горохів.
У Луцькій районній раді – два нових депутати. ФОТО

Дмитро Петрович Грелюк народився 18 січня1989 року, вищу освіту здобув в ЛНТУ (магістр з фінансів); Директор ТзОВ «Кінотеатр «Промінь». Проживає у Луцьку.
У Луцькій районній раді – два нових депутати. ФОТО

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Теги: Луцьк, депутати
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