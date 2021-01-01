«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Сьогодні, 15:20
Катерині Алфьоровій, яка на смерть збила чоловіка у Княнининку ввечері 3 листопада, досі не оголошували про підозру та не обирали міру запобіжного заходу.
Про це повідомили у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost у слідчому управління ГУНП у Волинській області.
Зокрема, у листі за підписом заступника начальника – начальника слідчого управління Олександра Неруха йдеться: «На цей час підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено, так як тривають слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення причини виникнення ДТП та прямого причинного зв’язку дій учасників із наслідками, що настали».
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У поліції кажуть, що вже провели судово-медичну та дві інженерно-транспортні експертизи, які «не дали повних відповідей на поставлені слідством питання».
«За таких обставин призначено нові інженерно-транспортні експертизи, проведення яких доручено експертам інших експертних установ», – йдеться у відповіді на запит.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, водійка автомобіля Audi A7 здійснила наїзд на 62-річного чоловіка з села Княгининок, який переходив проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Відомості зареєстрували в ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.
Катерина Алфьорова є донькою відомого у Луцьку бізнесмена В’ячеслава Алфьорова. Йому та родині на Волині належить декілька фірм з різних напрямків бізнесу.
Зокрема, родина Алфьорових, згідно з інформацією з відкритих джерел, володіє авторинком у Луцьку, готелем «Україна», а також підприємствами – ТОВ «Рентал Хаус», ПАТ «Луцьке АТП 107012, ТОВ «Волинська факторингова компанія», ТОВ «Волинський хлібокомбінат», ТОВ «Луцький хлібокомбінат», ТОВ «Волинькомхліб», ТОВ «Готель Волинь», ТОВ «ЖК Шевченка» тощо.
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Про це повідомили у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost у слідчому управління ГУНП у Волинській області.
Зокрема, у листі за підписом заступника начальника – начальника слідчого управління Олександра Неруха йдеться: «На цей час підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено, так як тривають слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення причини виникнення ДТП та прямого причинного зв’язку дій учасників із наслідками, що настали».
Читайте також: Смертельну ДТП у Княгининку скоїла дочка відомого луцького бізнесмена
У поліції кажуть, що вже провели судово-медичну та дві інженерно-транспортні експертизи, які «не дали повних відповідей на поставлені слідством питання».
«За таких обставин призначено нові інженерно-транспортні експертизи, проведення яких доручено експертам інших експертних установ», – йдеться у відповіді на запит.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, водійка автомобіля Audi A7 здійснила наїзд на 62-річного чоловіка з села Княгининок, який переходив проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Відомості зареєстрували в ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.
Катерина Алфьорова є донькою відомого у Луцьку бізнесмена В’ячеслава Алфьорова. Йому та родині на Волині належить декілька фірм з різних напрямків бізнесу.
Зокрема, родина Алфьорових, згідно з інформацією з відкритих джерел, володіє авторинком у Луцьку, готелем «Україна», а також підприємствами – ТОВ «Рентал Хаус», ПАТ «Луцьке АТП 107012, ТОВ «Волинська факторингова компанія», ТОВ «Волинський хлібокомбінат», ТОВ «Луцький хлібокомбінат», ТОВ «Волинькомхліб», ТОВ «Готель Волинь», ТОВ «ЖК Шевченка» тощо.
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