«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину

, яка на смерть збила чоловіка у Княнининку ввечері 3 листопада, досі не оголошували про підозру та не обирали міру запобіжного заходу.Про це повідомили у відповідь на запиту слідчому управління ГУНП у Волинській області.Зокрема, у листі за підписом заступника начальника – начальника слідчого управління Олександра Неруха йдеться: «На цей час підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено, так як тривають слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення причини виникнення ДТП та прямого причинного зв’язку дій учасників із наслідками, що настали».У поліції кажуть, що вже провели судово-медичну та дві інженерно-транспортні експертизи, які «не дали повних відповідей на поставлені слідством питання».«За таких обставин призначено нові інженерно-транспортні експертизи, проведення яких доручено експертам інших експертних установ», – йдеться у відповіді на запит.Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.Нагадаємо, водійка автомобіля Audi A7, який переходив проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.Відомості зареєстрували в ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.Катерина Алфьорова є донькою відомого у Луцьку бізнесменаЙому та родині на Волині належить декілька фірм з різних напрямків бізнесу.Зокрема, родина Алфьорових, згідно з інформацією з відкритих джерел, володіє авторинком у Луцьку, готелем «Україна», а також підприємствами – ТОВ «Рентал Хаус», ПАТ «Луцьке АТП 107012, ТОВ «Волинська факторингова компанія», ТОВ «Волинський хлібокомбінат», ТОВ «Луцький хлібокомбінат», ТОВ «Волинькомхліб», ТОВ «Готель Волинь», ТОВ «ЖК Шевченка» тощо.