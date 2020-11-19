У центрі Луцька загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
У Луцьку на проспекті Волі горіла автівка.
Про повідомили очевидці у соцмережах.
Пожежа сталася сьогодні, 24 грудня, ввечері.
З невідомих причин загорівся автомобіль Volkswagen.
Про постраждалих наразі невідомо.
На місці працює пожежна служба та «швидка».
Деталі – згодом.
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Про повідомили очевидці у соцмережах.
Пожежа сталася сьогодні, 24 грудня, ввечері.
З невідомих причин загорівся автомобіль Volkswagen.
Про постраждалих наразі невідомо.
На місці працює пожежна служба та «швидка».
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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