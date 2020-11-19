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У центрі Луцька загорівся автомобіль. ВІДЕО

У центрі Луцька загорівся автомобіль. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Волі горіла автівка.

Про повідомили очевидці у соцмережах.

Пожежа сталася сьогодні, 24 грудня, ввечері.

З невідомих причин загорівся автомобіль Volkswagen.

Про постраждалих наразі невідомо.

На місці працює пожежна служба та «швидка».

Деталі – згодом.


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Теги: пожежа, Луцьк, автомобіль
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