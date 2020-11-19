У центрі Луцька загорівся автомобіль. ВІДЕО





Про повідомили очевидці у соцмережах.



Пожежа сталася сьогодні, 24 грудня, ввечері.



З невідомих причин загорівся автомобіль Volkswagen.



Про постраждалих наразі невідомо.



На місці працює пожежна служба та «швидка».



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі горіла автівка.Про повідомили очевидці у соцмережах.Пожежа сталася сьогодні, 24 грудня, ввечері.З невідомих причин загорівся автомобіль Volkswagen.Про постраждалих наразі невідомо.На місці працює пожежна служба та «швидка».Деталі – згодом.

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