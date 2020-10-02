Що не варто дарувати на новий 2022 рік, щоб не образити Тигра





Що не можна дарувати на Новий 2022 рік, рік Тигра, розповідає



Символом 2022 року буде Синій Водяний Тигр. Щоб подарунок відповідав духові свята, необхідно спочатку знайти відповідь на деякі питання: який за характером цей звір, що він любить і чого не любить? Звичайно, тигр — це тварина, яка дуже любить розкіш в будь-якому її прояві. Тому подарунки слід вибирати розкішні, хоч вони і не обов’язково мають бути дорогими. Не забувайте про зовнішній вигляд. Навіть дрібничку потрібно запакувати у красивий подарунковий папір. Символові року це точно сподобається.



На Новий 2022 рік не варто дарувати дешеві подарунки і такі, що були зроблені своїми руками. Тигр вважається царською твариною, тому подібні подарунки його роздратують. Астрологи рекомендуються відмовитися від будь-яких туалетних приналежностей (гребінці, мило, шампунь). Символ року не можна назвати прихильником того, аби його чесали, тому вони не принесуть щастя ні вам, ні тій людині, якій ви збираєтесь їх дарувати.



Вважається, що не сподобаються тигрові і речі, які пов’язані зі шкідливими звичками: дорогий алкоголь, келихи, попільнички. А також статуетки у вигляді кішок. Можна дарувати лише тигренят, щоб порадувати господаря наступного року.



До цього списку варто додати також парфумерію. Чому не можна дарувати духи? Тут все дуже просто: тигр ставиться до запахів досить негативно, як і будь-який представник котячих.



Намагайтеся уникати речей, на яких є символ Нового року. Їх зазвичай використовують не лише взимку. І вони стануть неактуальними наступного року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні зимових свят тема подарунків стає однією з найбільш актуальних. Дехто витрачає на пошук ідеального сюрпризу для друзів та близьких кілька тижнів. Кожен рік за східною традицією несе своє смислове навантаження.Що не можна дарувати на Новий 2022 рік, рік Тигра, розповідає ТСН. Символом 2022 року буде Синій Водяний Тигр. Щоб подарунок відповідав духові свята, необхідно спочатку знайти відповідь на деякі питання: який за характером цей звір, що він любить і чого не любить? Звичайно, тигр — це тварина, яка дуже любить розкіш в будь-якому її прояві. Тому подарунки слід вибирати розкішні, хоч вони і не обов’язково мають бути дорогими. Не забувайте про зовнішній вигляд. Навіть дрібничку потрібно запакувати у красивий подарунковий папір. Символові року це точно сподобається.На Новий 2022 рік не варто дарувати дешеві подарунки і такі, що були зроблені своїми руками. Тигр вважається царською твариною, тому подібні подарунки його роздратують. Астрологи рекомендуються відмовитися від будь-яких туалетних приналежностей (гребінці, мило, шампунь). Символ року не можна назвати прихильником того, аби його чесали, тому вони не принесуть щастя ні вам, ні тій людині, якій ви збираєтесь їх дарувати.Вважається, що не сподобаються тигрові і речі, які пов’язані зі шкідливими звичками: дорогий алкоголь, келихи, попільнички. А також статуетки у вигляді кішок. Можна дарувати лише тигренят, щоб порадувати господаря наступного року.До цього списку варто додати також парфумерію. Чому не можна дарувати духи? Тут все дуже просто: тигр ставиться до запахів досить негативно, як і будь-який представник котячих.Намагайтеся уникати речей, на яких є символ Нового року. Їх зазвичай використовують не лише взимку. І вони стануть неактуальними наступного року.

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