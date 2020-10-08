вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дізнатися, чи призначена субсидія можна онлайн

Дізнатися, чи призначена субсидія можна онлайн
Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, чи можна самостійно дізнатись про призначення субсидії.

Про це міністр розповіла під час інтерв'ю виданню Факти.

Марина Лазебна розповіла, чи можна отримати субсидію в розпал опалювального сезону. За словами міністерки, звернутись за житловою субсидією можна в будь-який місяць року, коли родина зрозуміла, що потребує допомоги від держави у сплаті житлово-комунальних послуг, зокрема протягом опалювального сезону.

"При цьому, важливо знати, що родина отримає субсидію з дати початку опалювального сезону до дати його закінчення, якщо звернулась за її призначенням протягом двох місяців з початку такого сезону", - сказала Лазебна.

Міністр соціальної політики додала, якщо людина звертається за субсидією протягом трьох місяців після підвищення тарифів, то субсидія призначається з місяця такого підвищення до закінчення опалювального сезону.

Крім цього, Марина Лазебна розповіла, як самостійно можна дізнатись про нарахування такої допомоги від держави.

"По-перше, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має повідомити людину про те, яке рішення було прийнято щодо її заяви: призначена субсидія чи відмовлено. Повідомити людину про це мають протягом трьох днів з дня прийняття рішення. По-друге, дійсно, людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначена їй субсидія за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. Він знаходиться у відкритому доступі за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua", - повідомила Лазебна.

Пошук у реєстрі здійснюється за адресою. Можна подивитись, чи призначена субсидія, на який термін, які суми щомісячних нарахувань. Інформація оновлюється один раз на місяць — на початку поточного місяця за попередній місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: субсидія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ліквідовують філію автодору
Сьогодні, 20:45
Що робити, щоб ялинка не обсипалася, а простояла всі свята
Сьогодні, 20:03
Дізнатися, чи призначена субсидія можна онлайн
Сьогодні, 19:42
Погода в Луцьку та на Волині на понеділок, 27 грудня
Сьогодні, 19:00
Український бренд «засвітився» у серіалі «Секс і місто»
Сьогодні, 18:07
Схожі новини
Коли у додатку «Дія» можна буде оформити пенсію, субсидію та соцдопомогу Коли у додатку «Дія» можна буде оформити пенсію, субсидію та соцдопомогу
18 жовтень, 19:40
Назвали суму покупки, після якої позбавлятимуть субсидії Назвали суму покупки, після якої позбавлятимуть субсидії
20 квітень, 07:31
В Україні змінилися правила нарахування субсидій В Україні змінилися правила нарахування субсидій
08 жовтень, 2020, 06:33
Що буде із субсидіями наступного року Що буде із субсидіями наступного року
17 липень, 2020, 03:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ліквідовують філію автодору
Сьогодні, 20:45
 0
Що робити, щоб ялинка не обсипалася, а простояла всі свята
Сьогодні, 20:03
 0
Дізнатися, чи призначена субсидія можна онлайн
Сьогодні, 19:42
 0
Погода в Луцьку та на Волині на понеділок, 27 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Український бренд «засвітився» у серіалі «Секс і місто»
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8