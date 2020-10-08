Дізнатися, чи призначена субсидія можна онлайн





Про це міністр розповіла під час інтерв'ю виданню



Марина Лазебна розповіла, чи можна отримати субсидію в розпал опалювального сезону. За словами міністерки, звернутись за житловою субсидією можна в будь-який місяць року, коли родина зрозуміла, що потребує допомоги від держави у сплаті житлово-комунальних послуг, зокрема протягом опалювального сезону.



"При цьому, важливо знати, що родина отримає субсидію з дати початку опалювального сезону до дати його закінчення, якщо звернулась за її призначенням протягом двох місяців з початку такого сезону", - сказала Лазебна.



Міністр соціальної політики додала, якщо людина звертається за субсидією протягом трьох місяців після підвищення тарифів, то субсидія призначається з місяця такого підвищення до закінчення опалювального сезону.



Крім цього, Марина Лазебна розповіла, як самостійно можна дізнатись про нарахування такої допомоги від держави.



"По-перше, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має повідомити людину про те, яке рішення було прийнято щодо її заяви: призначена субсидія чи відмовлено. Повідомити людину про це мають протягом трьох днів з дня прийняття рішення. По-друге, дійсно, людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначена їй субсидія за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. Він знаходиться у відкритому доступі за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua", - повідомила Лазебна.



Пошук у реєстрі здійснюється за адресою. Можна подивитись, чи призначена субсидія, на який термін, які суми щомісячних нарахувань. Інформація оновлюється один раз на місяць — на початку поточного місяця за попередній місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, чи можна самостійно дізнатись про призначення субсидії.Про це міністр розповіла під час інтерв'ю виданню Факти Марина Лазебна розповіла, чи можна отримати субсидію в розпал опалювального сезону. За словами міністерки, звернутись за житловою субсидією можна в будь-який місяць року, коли родина зрозуміла, що потребує допомоги від держави у сплаті житлово-комунальних послуг, зокрема протягом опалювального сезону."При цьому, важливо знати, що родина отримає субсидію з дати початку опалювального сезону до дати його закінчення, якщо звернулась за її призначенням протягом двох місяців з початку такого сезону", - сказала Лазебна.Міністр соціальної політики додала, якщо людина звертається за субсидією протягом трьох місяців після підвищення тарифів, то субсидія призначається з місяця такого підвищення до закінчення опалювального сезону.Крім цього, Марина Лазебна розповіла, як самостійно можна дізнатись про нарахування такої допомоги від держави."По-перше, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має повідомити людину про те, яке рішення було прийнято щодо її заяви: призначена субсидія чи відмовлено. Повідомити людину про це мають протягом трьох днів з дня прийняття рішення. По-друге, дійсно, людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначена їй субсидія за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. Він знаходиться у відкритому доступі за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua", - повідомила Лазебна.Пошук у реєстрі здійснюється за адресою. Можна подивитись, чи призначена субсидія, на який термін, які суми щомісячних нарахувань. Інформація оновлюється один раз на місяць — на початку поточного місяця за попередній місяць.

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