Що робити, щоб ялинка не обсипалася, а простояла всі свята
Сьогодні, 20:03
Новорічна ялинка - це та частина різдвяної казки, яка робить свято у всіх сенсах яскравішим і світлішим. Запах живої ялини ні з чим не зрівняється! Але як зробити так, щоб ялинка не обсипалася і стояла довго? Є кілька простих хитрощів, які потрібно взяти на замітку.
Що заливати в підставку для ялинки, щоб та стояла довше, і як взагалі доглядати за новорічною красунею - повідомляє УНІАН.
Головна проблема живої ялини або сосни – це втрата голок. Вони розлітаються по всій кімнаті, і багато господинь скаржаться, що вимітати їх із усіх куточків будинку доводиться потім мало не до березня-місяця.
Життя новорічних зелених красунь недовге:
ялина починає скидати хвою максимум на 10-й день;
сосна - красується близько 12-14 днів;
ялиця є рекордсменом серед "вічнозелених" - 14 днів.
Насправді запобігти цьому можна ще на етапі покупки: варто попросити продавця прямо при вас обрізати стовбур дерева. Або зробити це вдома самому.
Це як із підрізуванням стебел у квітів: свіжозрізаний стовбур буде краще вбирати вологу з підставки з водою - і, відповідно, саме дерево довше залишиться свіжим і зеленим.
Дерево не варто заносити в тепле приміщення відразу після покупки: варто на кілька годин залишити його в коридорі, на балконі або в підвалі.
При цьому ні в якому разі не можна поливати ялинку гарячою водою.
Оптимально це повинна бути вода кімнатної температури.
Саму ялинку не можна ставити поруч із батареєю: найкраще дерево зберігається в приміщенні, де температура не вище 20-22 градусів тепла.
Також не варто вибирати для прикраси ялини або сосни гірлянди зі звичайними ліхтариками - краще використовувати світлодіодні: вони виділяють менше тепла.
Щоб ялинка довго стояла - що додати в воду
Можна самому зробити розчин, щоб ялинка довго стояла: в воду досить додати сіль разом із цукром – і у вас є готове добриво для ялинки або сосни.
Пропорції на відро:
сіль - на кінчику ножа або одна третина чайної ложки (одна щіпка),
цукор - столової ложки вистачить,
аспірин - одна таблетка.
Іноді ще додають кілька мідних монет.
Якщо більше довіряєте готовим сумішам, то в воду рекомендується додати такі стимулятори, як "Циркона", "Органік баланс", "Епін", деякі вибирають "Рибав-Екстра". У цьому випадку кількість речовини визначається згідно з інструкцією.
Чим замінити пісок для ялинки
Найкращою основою вважається пісок (причому вологий, його періодично поливають), але і такий наповнювач відра для ялини або сосни можна замінити – гравієм або звичайною землею.
Ще один невеликий лайфхак: замість підставки або відра з піском можна у відро з ялиною поставити по колу пластикові пляшки, наповнені водою (для ваги). У центр між пляшками і встановлюють ялинку - а порожнечі декорують шматками тканини.
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Що заливати в підставку для ялинки, щоб та стояла довше, і як взагалі доглядати за новорічною красунею - повідомляє УНІАН.
Головна проблема живої ялини або сосни – це втрата голок. Вони розлітаються по всій кімнаті, і багато господинь скаржаться, що вимітати їх із усіх куточків будинку доводиться потім мало не до березня-місяця.
Життя новорічних зелених красунь недовге:
ялина починає скидати хвою максимум на 10-й день;
сосна - красується близько 12-14 днів;
ялиця є рекордсменом серед "вічнозелених" - 14 днів.
Насправді запобігти цьому можна ще на етапі покупки: варто попросити продавця прямо при вас обрізати стовбур дерева. Або зробити це вдома самому.
Це як із підрізуванням стебел у квітів: свіжозрізаний стовбур буде краще вбирати вологу з підставки з водою - і, відповідно, саме дерево довше залишиться свіжим і зеленим.
Дерево не варто заносити в тепле приміщення відразу після покупки: варто на кілька годин залишити його в коридорі, на балконі або в підвалі.
При цьому ні в якому разі не можна поливати ялинку гарячою водою.
Оптимально це повинна бути вода кімнатної температури.
Саму ялинку не можна ставити поруч із батареєю: найкраще дерево зберігається в приміщенні, де температура не вище 20-22 градусів тепла.
Також не варто вибирати для прикраси ялини або сосни гірлянди зі звичайними ліхтариками - краще використовувати світлодіодні: вони виділяють менше тепла.
Щоб ялинка довго стояла - що додати в воду
Можна самому зробити розчин, щоб ялинка довго стояла: в воду досить додати сіль разом із цукром – і у вас є готове добриво для ялинки або сосни.
Пропорції на відро:
сіль - на кінчику ножа або одна третина чайної ложки (одна щіпка),
цукор - столової ложки вистачить,
аспірин - одна таблетка.
Іноді ще додають кілька мідних монет.
Якщо більше довіряєте готовим сумішам, то в воду рекомендується додати такі стимулятори, як "Циркона", "Органік баланс", "Епін", деякі вибирають "Рибав-Екстра". У цьому випадку кількість речовини визначається згідно з інструкцією.
Чим замінити пісок для ялинки
Найкращою основою вважається пісок (причому вологий, його періодично поливають), але і такий наповнювач відра для ялини або сосни можна замінити – гравієм або звичайною землею.
Ще один невеликий лайфхак: замість підставки або відра з піском можна у відро з ялиною поставити по колу пластикові пляшки, наповнені водою (для ваги). У центр між пляшками і встановлюють ялинку - а порожнечі декорують шматками тканини.
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Коментарі 1
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