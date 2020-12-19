Що робити, щоб ялинка не обсипалася, а простояла всі свята





Що заливати в підставку для ялинки, щоб та стояла довше, і як взагалі доглядати за новорічною красунею - повідомляє



Головна проблема живої ялини або сосни – це втрата голок. Вони розлітаються по всій кімнаті, і багато господинь скаржаться, що вимітати їх із усіх куточків будинку доводиться потім мало не до березня-місяця.



Життя новорічних зелених красунь недовге:



ялина починає скидати хвою максимум на 10-й день;

сосна - красується близько 12-14 днів;

ялиця є рекордсменом серед "вічнозелених" - 14 днів.



Насправді запобігти цьому можна ще на етапі покупки: варто попросити продавця прямо при вас обрізати стовбур дерева. Або зробити це вдома самому.



Це як із підрізуванням стебел у квітів: свіжозрізаний стовбур буде краще вбирати вологу з підставки з водою - і, відповідно, саме дерево довше залишиться свіжим і зеленим.



Дерево не варто заносити в тепле приміщення відразу після покупки: варто на кілька годин залишити його в коридорі, на балконі або в підвалі.



При цьому ні в якому разі не можна поливати ялинку гарячою водою.

Оптимально це повинна бути вода кімнатної температури.



Саму ялинку не можна ставити поруч із батареєю: найкраще дерево зберігається в приміщенні, де температура не вище 20-22 градусів тепла.



Також не варто вибирати для прикраси ялини або сосни гірлянди зі звичайними ліхтариками - краще використовувати світлодіодні: вони виділяють менше тепла.



Щоб ялинка довго стояла - що додати в воду



Можна самому зробити розчин, щоб ялинка довго стояла: в воду досить додати сіль разом із цукром – і у вас є готове добриво для ялинки або сосни.



Пропорції на відро:



сіль - на кінчику ножа або одна третина чайної ложки (одна щіпка),

цукор - столової ложки вистачить,

аспірин - одна таблетка.

Іноді ще додають кілька мідних монет.



Якщо більше довіряєте готовим сумішам, то в воду рекомендується додати такі стимулятори, як "Циркона", "Органік баланс", "Епін", деякі вибирають "Рибав-Екстра". У цьому випадку кількість речовини визначається згідно з інструкцією.



Чим замінити пісок для ялинки

Найкращою основою вважається пісок (причому вологий, його періодично поливають), але і такий наповнювач відра для ялини або сосни можна замінити – гравієм або звичайною землею.



Ще один невеликий лайфхак: замість підставки або відра з піском можна у відро з ялиною поставити по колу пластикові пляшки, наповнені водою (для ваги). У центр між пляшками і встановлюють ялинку - а порожнечі декорують шматками тканини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічна ялинка - це та частина різдвяної казки, яка робить свято у всіх сенсах яскравішим і світлішим. Запах живої ялини ні з чим не зрівняється! Але як зробити так, щоб ялинка не обсипалася і стояла довго? Є кілька простих хитрощів, які потрібно взяти на замітку.Що заливати в підставку для ялинки, щоб та стояла довше, і як взагалі доглядати за новорічною красунею - повідомляє УНІАН Головна проблема живої ялини або сосни – це втрата голок. Вони розлітаються по всій кімнаті, і багато господинь скаржаться, що вимітати їх із усіх куточків будинку доводиться потім мало не до березня-місяця.Життя новорічних зелених красунь недовге:ялина починає скидати хвою максимум на 10-й день;сосна - красується близько 12-14 днів;ялиця є рекордсменом серед "вічнозелених" - 14 днів.Насправді запобігти цьому можна ще на етапі покупки: варто попросити продавця прямо при вас обрізати стовбур дерева. Або зробити це вдома самому.Це як із підрізуванням стебел у квітів: свіжозрізаний стовбур буде краще вбирати вологу з підставки з водою - і, відповідно, саме дерево довше залишиться свіжим і зеленим.Дерево не варто заносити в тепле приміщення відразу після покупки: варто на кілька годин залишити його в коридорі, на балконі або в підвалі.При цьому ні в якому разі не можна поливати ялинку гарячою водою.Оптимально це повинна бути вода кімнатної температури.Саму ялинку не можна ставити поруч із батареєю: найкраще дерево зберігається в приміщенні, де температура не вище 20-22 градусів тепла.Також не варто вибирати для прикраси ялини або сосни гірлянди зі звичайними ліхтариками - краще використовувати світлодіодні: вони виділяють менше тепла.Можна самому зробити розчин, щоб ялинка довго стояла: в воду досить додати сіль разом із цукром – і у вас є готове добриво для ялинки або сосни.сіль - на кінчику ножа або одна третина чайної ложки (одна щіпка),цукор - столової ложки вистачить,аспірин - одна таблетка.Іноді ще додають кілька мідних монет.Якщо більше довіряєте готовим сумішам, то в воду рекомендується додати такі стимулятори, як "Циркона", "Органік баланс", "Епін", деякі вибирають "Рибав-Екстра". У цьому випадку кількість речовини визначається згідно з інструкцією.Найкращою основою вважається пісок (причому вологий, його періодично поливають), але і такий наповнювач відра для ялини або сосни можна замінити – гравієм або звичайною землею.Ще один невеликий лайфхак: замість підставки або відра з піском можна у відро з ялиною поставити по колу пластикові пляшки, наповнені водою (для ваги). У центр між пляшками і встановлюють ялинку - а порожнечі декорують шматками тканини.

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