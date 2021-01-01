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Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками

Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками
У пункті пропуску «Ягодин» службовий пес прикордонників винюхав у одного з пасажирів автобуса наркотичну речовину.

Як інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону, 48-річний волинянин, який 26 грудня ввечері виїжджав з України, намагався перевезти через кордон три згортки з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору.

Наркотики, попередньо канабіс, пасажир автобуса сховав у шкарпетці. Однак чотирилапий помічник прикордонників «Тілсі», натренований на пошук наркотичних речовин, швидко виявив у чоловіка заборонене.

Наркотики вилучили співробітники СБУ. Правоохоронцям прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.
Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками
Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками
Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками
Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками

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Теги: Ягодин, наркотики
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