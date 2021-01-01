Вирішив сам поїхати до бабусі: у Луцьку 6-річного хлопчика, який загубився, повернули батькам





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Патрульні поспілкувалися з 6-річною дитиною та встановили його дані. Також хлопчик розповів, що лишився сам удома, оскільки мама пішла на роботу, а тато — за покупками. Тож він вирішив навідатися до бабусі, та загубився на автостанції.



Поліцейським вдалося встановити, де працює мама дитини, тож патрульні відвезли хлопчика на її місце роботи. Жінка у цей час вже розшукувала сина і за кілька хвилин прибула до дитини.



Поліцейські передали хлопчика його мамі та провели з жінкою профілактичну бесіду, щоб біьше не виникало подібною ситуації в майбутньому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 26 грудня, загубився 6-річний хлопчик з Луцька, який вирішив сам їхати до бабусі у село, бо батьки залишили його самого вдома. Самотню, малу дитину, яка загубилася, помітив на автостанції водій маршрутного транспортного засобу.Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, на автостанції до патрульних звернувся водій та повідомив, що побачив маленького хлопчика, який хоче їхати до бабусі у село поблизу Луцька.Патрульні поспілкувалися з 6-річною дитиною та встановили його дані. Також хлопчик розповів, що лишився сам удома, оскільки мама пішла на роботу, а тато — за покупками. Тож він вирішив навідатися до бабусі, та загубився на автостанції.Поліцейським вдалося встановити, де працює мама дитини, тож патрульні відвезли хлопчика на її місце роботи. Жінка у цей час вже розшукувала сина і за кілька хвилин прибула до дитини.Поліцейські передали хлопчика його мамі та провели з жінкою профілактичну бесіду, щоб біьше не виникало подібною ситуації в майбутньому.

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