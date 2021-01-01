Що відомо про нового керівника Луцького СІЗО

Андрій Гульоватий.



Його



Інформаційне агентство ВолиньPost з’ясувало, що відомо про нового начальника СІЗО.



Згідно із декларацією Андрія Гульоватого за 2020 рік, постійним місцем його проживання є місто Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, а прописаний – у Тернополі.



Раніше Андрій Гульоватий працював виконувачем обов’язків директора державної організації «Комбінат Планета» Державного агентства резерву України, що у Харківській області. У нового очільника Луцького СІЗО є дружина та дочка. Згідно з декларацією, автівка та більшість грошових активів родині належать дружині, яка працює у прокуратурі Київської області.



Окрім того, новий очільник СІЗО раніше був старший інспектором з особливих доручень Служби персоналу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, був старшим слідчим СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, а також провадив депутатську діяльність.



Чому звільнили попереднього керівника СІЗО Сергія Киреєва, наразі офіційно невідомо.

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