«Це просто жах», – Поліщук про вигляд відомого пабу
Сьогодні, 18:00
Луцька міська рада дала пабу «Олдскул», що на вулиці Винниченка, три місяці, аби привести до належного стану та вигляду фасад закладу.
Про це йшлося 28 грудня під час засідання виконавчого комітету Луцькради.
У проекті рішення щодо встановлення режиму роботи пабу йшлося намір встановити до 1 січня 2023 року режим роботи з 11 години до 4 години ранку.
Утім, члени виконавчого комітету зауважили, що зовнішній вигляд пабу «Олдскул» потрібно змінити на краще.
Із цим погодився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Примішення – в жахливому стані. Все розписане графіті. Штукатурка обвалюється, це просто жах», – прокоментував Ігор Поліщук.
Зрештою, члени виконавчого комітету вирішили поки не встановлювати пару режим роботи до ранку на весь рік. Вирішили погодити вищезгаданий графік лише до 31 березня, а потім прийматимуть додаткове рішення.
Підприємцю ж скерують лист з проханням навести лад із зовнішнім виглядом приміщення, а також облаштувати відеонагляд.
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Про це йшлося 28 грудня під час засідання виконавчого комітету Луцькради.
У проекті рішення щодо встановлення режиму роботи пабу йшлося намір встановити до 1 січня 2023 року режим роботи з 11 години до 4 години ранку.
Утім, члени виконавчого комітету зауважили, що зовнішній вигляд пабу «Олдскул» потрібно змінити на краще.
Із цим погодився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Примішення – в жахливому стані. Все розписане графіті. Штукатурка обвалюється, це просто жах», – прокоментував Ігор Поліщук.
Зрештою, члени виконавчого комітету вирішили поки не встановлювати пару режим роботи до ранку на весь рік. Вирішили погодити вищезгаданий графік лише до 31 березня, а потім прийматимуть додаткове рішення.
Підприємцю ж скерують лист з проханням навести лад із зовнішнім виглядом приміщення, а також облаштувати відеонагляд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Погоджують, за такий шрифт в середньовіччі на вогниші дизайнера спалювали.
тільки Іво Бобула не чіпайте
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