Знайшли зниклого на Волині чоловіка зі Львівщини
Сьогодні, 12:44
Розшукали 35-річного жителя міста Сокаль, що на Львівщині, Ігоря Михайловського.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.
Відомо, що Ігоря Михайловського, який має проблеми із пам'яттю, знайшли дорогою з Луцька на Ковель.
Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Родичі дякують за допомогу усім небайдужим.
Нагадаємо, чоловік зник на Волині. Востаннє його бачили в районі автостанції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.
Відомо, що Ігоря Михайловського, який має проблеми із пам'яттю, знайшли дорогою з Луцька на Ковель.
Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Родичі дякують за допомогу усім небайдужим.
Нагадаємо, чоловік зник на Волині. Востаннє його бачили в районі автостанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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