Знайшли зниклого на Волині чоловіка зі Львівщини

Ігоря Михайловського.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.



Відомо, що Ігоря Михайловського, який має проблеми із пам'яттю, знайшли дорогою з Луцька на Ковель.



Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.



Родичі дякують за допомогу усім небайдужим.



Нагадаємо, чоловік зник на Волині. Востаннє його бачили в районі автостанції.





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