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Знайшли зниклого на Волині чоловіка зі Львівщини

Знайшли зниклого на Волині чоловіка зі Львівщини
Розшукали 35-річного жителя міста Сокаль, що на Львівщині, Ігоря Михайловського.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.

Відомо, що Ігоря Михайловського, який має проблеми із пам'яттю, знайшли дорогою з Луцька на Ковель.

Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Родичі дякують за допомогу усім небайдужим.

Нагадаємо, чоловік зник на Волині. Востаннє його бачили в районі автостанції.


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Теги: розшук, Ігор Михайловський
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