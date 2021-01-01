Лучани скаржаться за демонтаж сараїв муніципалами. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Вони, кажуть муніципали, не тільки занедбані та аварійні, а й незаконні. Місцеві з таким не згідні і вважають, що споруди нікому не заважали. У старих сараях – різний мотлох, старі вікна, двері, побутові речі і дрова. Хтось забирає їх на тверде паливо, хтось вибирає залізо, аби здати на металолом. За хвилини до демонтажу, кажуть, рятують те, що є.



Поруч із занедбаними сараями – трошки вільного місця, яке нагадує дитмайданчик. Територію приберуть та облагородять. Усі речі, які люди не забрали, або власників яких не знайшлося, – вивезуть на штрафмайданчик.



Хоча, за процедурою, власників шукають та просять демонтувати усе самим. Порозуміння знаходять не з усіма.



За словами мунвартівців, за шість років роботи, незаконних споруд у місті поменшало. Втім, працювати ще є над чим. Лучанам наголошують: якщо будете бачити аварійні та неохайні споруди чи огорожі – звертайтеся у департамент мунварти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мунвартівці продовжують зносити незаконні споруди на території Луцької громади. З ними борються вже п’ятий рік. Цього разу демонтували аварійні сараї на вулиці Дубнівській.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Вони, кажуть муніципали, не тільки занедбані та аварійні, а й незаконні. Місцеві з таким не згідні і вважають, що споруди нікому не заважали. У старих сараях – різний мотлох, старі вікна, двері, побутові речі і дрова. Хтось забирає їх на тверде паливо, хтось вибирає залізо, аби здати на металолом. За хвилини до демонтажу, кажуть, рятують те, що є.Поруч із занедбаними сараями – трошки вільного місця, яке нагадує дитмайданчик. Територію приберуть та облагородять. Усі речі, які люди не забрали, або власників яких не знайшлося, – вивезуть на штрафмайданчик.Хоча, за процедурою, власників шукають та просять демонтувати усе самим. Порозуміння знаходять не з усіма.За словами мунвартівців, за шість років роботи, незаконних споруд у місті поменшало. Втім, працювати ще є над чим. Лучанам наголошують: якщо будете бачити аварійні та неохайні споруди чи огорожі – звертайтеся у департамент мунварти.

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