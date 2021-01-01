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Лучани скаржаться за демонтаж сараїв муніципалами. ВІДЕО

Лучани скаржаться за демонтаж сараїв муніципалами. ВІДЕО
Мунвартівці продовжують зносити незаконні споруди на території Луцької громади. З ними борються вже п’ятий рік. Цього разу демонтували аварійні сараї на вулиці Дубнівській.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Вони, кажуть муніципали, не тільки занедбані та аварійні, а й незаконні. Місцеві з таким не згідні і вважають, що споруди нікому не заважали. У старих сараях – різний мотлох, старі вікна, двері, побутові речі і дрова. Хтось забирає їх на тверде паливо, хтось вибирає залізо, аби здати на металолом. За хвилини до демонтажу, кажуть, рятують те, що є.

Поруч із занедбаними сараями – трошки вільного місця, яке нагадує дитмайданчик. Територію приберуть та облагородять. Усі речі, які люди не забрали, або власників яких не знайшлося, – вивезуть на штрафмайданчик.

Хоча, за процедурою, власників шукають та просять демонтувати усе самим. Порозуміння знаходять не з усіма.

За словами мунвартівців, за шість років роботи, незаконних споруд у місті поменшало. Втім, працювати ще є над чим. Лучанам наголошують: якщо будете бачити аварійні та неохайні споруди чи огорожі – звертайтеся у департамент мунварти.


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Теги: демонтаж сараїв, Луцьк, муніципали
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Коментарі 2
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Юльке просто чтоб скучно не было, вот она и развлекается. И это после того, как "кинула" свою сестру на деньги
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