У Луцьку біля магазину знайшли мертву людину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформують, що тіло побачили перехожі неподалік від магазину.



У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про виявлене на вулиці тіло. Повідомляють, що на вигляд померлому 40–50 років, на тілі немає видимих тілесних ушкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності 29 грудня виявили тіло чоловіка.Про цеповідомили очевидці.Інформують, що тіло побачили перехожі неподалік від магазину.У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про виявлене на вулиці тіло. Повідомляють, що на вигляд померлому 40–50 років, на тілі немає видимих тілесних ушкоджень.

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