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У Луцьку біля магазину знайшли мертву людину

У Луцьку біля магазину знайшли мертву людину
У Луцьку на проспекті Соборності 29 грудня виявили тіло чоловіка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформують, що тіло побачили перехожі неподалік від магазину.

У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про виявлене на вулиці тіло. Повідомляють, що на вигляд померлому 40–50 років, на тілі немає видимих тілесних ушкоджень.

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Теги: тіло чоловіка, труп, Луцьк
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