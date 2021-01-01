У Луцьку біля магазину знайшли мертву людину
Сьогодні, 13:42
У Луцьку на проспекті Соборності 29 грудня виявили тіло чоловіка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформують, що тіло побачили перехожі неподалік від магазину.
У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про виявлене на вулиці тіло. Повідомляють, що на вигляд померлому 40–50 років, на тілі немає видимих тілесних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформують, що тіло побачили перехожі неподалік від магазину.
У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про виявлене на вулиці тіло. Повідомляють, що на вигляд померлому 40–50 років, на тілі немає видимих тілесних ушкоджень.
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