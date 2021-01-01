Мер Луцька розповів, чому проспект Волі не розширили до чотирьох смуг

Ігор Поліщук.



Про це стало відомо з його інтерв’ю



«Було багато думок про необхідність розширення проспекту до 4 смуг. Це призвело б того, що ми б не мали можливості зробити «кишені» для паркування, ми змушені були б значно звузити зелену зону і мали б переносити всі опори освітлення і всі опори, на які кріпляться тролейбусні лінії, що потягнуло б значне збільшення кошторису», – пояснив мер.



Натомість, запевняє він, позитивного результату не отримали б.



«Тому що на двох крайніх смугах паркувалися б автомобілі, і функціональною залишалася б одна смуга. На жаль, проспект Волі з одного і іншого боку обмежений житловими будинками. Тому, на мою думку, ми прийняли оптимальне рішення і вибрали оптимальний варіант його ремонту», – зазначив Ігор Поліщук.



За його словами, все ж пропускну спроможність проспекту вдасться збільшити, не вдаючись до збільшення кількості смуг.



«За рахунок певних інновацій у розмітці ми збільшимо пропускну здатність. Транспорт буде йти швидше. Разом з тим ми зберегли існуючу ширину тротуарів, збільшили кількість озелення, залишили технічну смугу і облаштували велодоріжки. Розширяти центральний проспект до максимуму і при цьому звузити тротуари, зробити його некомфортним для людей, нецікавим в естетичному плані ми не хотіли. Центральний проспект має бути для всіх», – наголосив мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якби проспект Волі у Луцьку розширили до чотирьох смуг, він би став незручним для людей, нецікавим в естетичному плані, і до того ж це призвело б до збільшення витрат, вважає міський головаПро це стало відомо з його інтерв’ю 12 каналу. «Було багато думок про необхідність розширення проспекту до 4 смуг. Це призвело б того, що ми б не мали можливості зробити «кишені» для паркування, ми змушені були б значно звузити зелену зону і мали б переносити всі опори освітлення і всі опори, на які кріпляться тролейбусні лінії, що потягнуло б значне збільшення кошторису», – пояснив мер.Натомість, запевняє він, позитивного результату не отримали б.«Тому що на двох крайніх смугах паркувалися б автомобілі, і функціональною залишалася б одна смуга. На жаль, проспект Волі з одного і іншого боку обмежений житловими будинками. Тому, на мою думку, ми прийняли оптимальне рішення і вибрали оптимальний варіант його ремонту», – зазначив Ігор Поліщук.За його словами, все ж пропускну спроможність проспекту вдасться збільшити, не вдаючись до збільшення кількості смуг.«За рахунок певних інновацій у розмітці ми збільшимо пропускну здатність. Транспорт буде йти швидше. Разом з тим ми зберегли існуючу ширину тротуарів, збільшили кількість озелення, залишили технічну смугу і облаштували велодоріжки. Розширяти центральний проспект до максимуму і при цьому звузити тротуари, зробити його некомфортним для людей, нецікавим в естетичному плані ми не хотіли. Центральний проспект має бути для всіх», – наголосив мер.

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