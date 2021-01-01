Від сьогодні Волинь вийшла з «червоної» зони. ЩО ЗМІНИЛОСЯ

Від сьогодні, 30 грудня, Волинь вийшла із «червоної» зони та перейшла у «жовту».Про це йшлося 30 грудня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови облдержадміністраціїзауважила, що на території області діють такі ж обмеження, як і у «червоній» зоні. Але для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.Термін дії «жовтого» сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.Нагадуємо, що у межах жовтого рівня заборонене:o відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;o робота закладів освіти, в яких вакциновано менше ніж 100% персоналу;o проведення масових заходів;o робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;o робота закладів громадського харчування (окрім роботи навинос та доставки);o робота спортзалів, басейнів;o діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);o міжобласні та міжнародні перевезення.Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:o «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);o «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);o Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);o іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);o негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).o сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).