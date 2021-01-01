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Від сьогодні Волинь вийшла з «червоної» зони. ЩО ЗМІНИЛОСЯ

Від сьогодні Волинь вийшла з «червоної» зони. ЩО ЗМІНИЛОСЯ
Від сьогодні, 30 грудня, Волинь вийшла із «червоної» зони та перейшла у «жовту».

Про це йшлося 30 грудня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук зауважила, що на території області діють такі ж обмеження, як і у «червоній» зоні. Але для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.

Термін дії «жовтого» сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Нагадуємо, що у межах жовтого рівня заборонене:

o відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
o робота закладів освіти, в яких вакциновано менше ніж 100% персоналу;
o проведення масових заходів;
o робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
o робота закладів громадського харчування (окрім роботи навинос та доставки);
o робота спортзалів, басейнів;
o діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
o міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:
o «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
o «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
o Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
o іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
o негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
o сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

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Теги: жовта зона, Волинь
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