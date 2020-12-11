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Лучан просять економити воду у період свят

Лучан просять економити воду у період свят
Упродовж підготовки до відзначення Нового року в Луцьку різко зростає використання води. Подвійні навантаження в минулому призводили до пониження тиску подачі води і перебоїв із водопостачанням. Тому КП «Луцькводоканал» звертає увагу мешканців Луцька на необхідності раціонально і бережно використовувати воду, особливо у передсвяткові дні.

Про це інформують на сторінці Evoda у Фейсбук.

Аби жодних перебоїв із подачею води не виникало, на підприємстві подбали про максимальну підготовку питної води – станом на 30 грудня всі 10 резервуарів питної води наповнені, в них знаходиться 44 мільйони літрів питної води.

У пікове навантаження будуть задіяні всі 38 артезіанських свердловин, які щогодини підніматимуть 2,5 мільйони літрів артезіанської води, щоб повністю забезпечувати потреби міста.

"Водночас просимо лучан правильно і економно використовувати воду, а також завчасно розпочати певні приготування, аби не створювати надмірні навантаження на систему водопостачання за кілька годин перед новим роком", - йдеться у дописі.

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Теги: свята, Луцьк, Новий рік, вода
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