Лучан просять економити воду у період свят
Сьогодні, 16:56
Упродовж підготовки до відзначення Нового року в Луцьку різко зростає використання води. Подвійні навантаження в минулому призводили до пониження тиску подачі води і перебоїв із водопостачанням. Тому КП «Луцькводоканал» звертає увагу мешканців Луцька на необхідності раціонально і бережно використовувати воду, особливо у передсвяткові дні.
Про це інформують на сторінці Evoda у Фейсбук.
Аби жодних перебоїв із подачею води не виникало, на підприємстві подбали про максимальну підготовку питної води – станом на 30 грудня всі 10 резервуарів питної води наповнені, в них знаходиться 44 мільйони літрів питної води.
У пікове навантаження будуть задіяні всі 38 артезіанських свердловин, які щогодини підніматимуть 2,5 мільйони літрів артезіанської води, щоб повністю забезпечувати потреби міста.
"Водночас просимо лучан правильно і економно використовувати воду, а також завчасно розпочати певні приготування, аби не створювати надмірні навантаження на систему водопостачання за кілька годин перед новим роком", - йдеться у дописі.
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Про це інформують на сторінці Evoda у Фейсбук.
Аби жодних перебоїв із подачею води не виникало, на підприємстві подбали про максимальну підготовку питної води – станом на 30 грудня всі 10 резервуарів питної води наповнені, в них знаходиться 44 мільйони літрів питної води.
У пікове навантаження будуть задіяні всі 38 артезіанських свердловин, які щогодини підніматимуть 2,5 мільйони літрів артезіанської води, щоб повністю забезпечувати потреби міста.
"Водночас просимо лучан правильно і економно використовувати воду, а також завчасно розпочати певні приготування, аби не створювати надмірні навантаження на систему водопостачання за кілька годин перед новим роком", - йдеться у дописі.
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