Лучан просять економити воду у період свят

Упродовж підготовки до відзначення Нового року в Луцьку різко зростає використання води. Подвійні навантаження в минулому призводили до пониження тиску подачі води і перебоїв із водопостачанням. Тому КП «Луцькводоканал» звертає увагу мешканців Луцька на необхідності раціонально і бережно використовувати воду, особливо у передсвяткові дні.Про це інформують на сторінці Evoda у Фейсбук.Аби жодних перебоїв із подачею води не виникало, на підприємстві подбали про максимальну підготовку питної води – станом на 30 грудня всі 10 резервуарів питної води наповнені, в них знаходиться 44 мільйони літрів питної води.У пікове навантаження будуть задіяні всі 38 артезіанських свердловин, які щогодини підніматимуть 2,5 мільйони літрів артезіанської води, щоб повністю забезпечувати потреби міста."Водночас просимо лучан правильно і економно використовувати воду, а також завчасно розпочати певні приготування, аби не створювати надмірні навантаження на систему водопостачання за кілька годин перед новим роком", - йдеться у дописі.