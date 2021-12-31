У Луцьку поблизу «ПортСіті» зіткнулися «гелік» і бус.ВІДЕО





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



З відео аварії видно, що зіткнулися бус та "гєлік". В результаті ДПТ значних ушкоджень зазнав автомобіль Mercedes-Benz.



Більше деталей наразі - невідомо.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 31 грудня, у вечірню годину у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого, поблизу ТРЦ "ПортСіті", зіткнулися два автомобілі.Про цестало відомо з власних джерел.З відео аварії видно, що зіткнулися бус та "гєлік". В результаті ДПТ значних ушкоджень зазнав автомобіль Mercedes-Benz.Більше деталей наразі - невідомо.

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