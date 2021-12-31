У Луцьку поблизу «ПортСіті» зіткнулися «гелік» і бус.ВІДЕО
31 грудень, 2021, 22:25
Сьогодні, 31 грудня, у вечірню годину у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого, поблизу ТРЦ "ПортСіті", зіткнулися два автомобілі.
Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
З відео аварії видно, що зіткнулися бус та "гєлік". В результаті ДПТ значних ушкоджень зазнав автомобіль Mercedes-Benz.
Більше деталей наразі - невідомо.
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Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
З відео аварії видно, що зіткнулися бус та "гєлік". В результаті ДПТ значних ушкоджень зазнав автомобіль Mercedes-Benz.
Більше деталей наразі - невідомо.
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