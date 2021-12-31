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У Луцьку поблизу «ПортСіті» зіткнулися «гелік» і бус.ВІДЕО

У Луцьку поблизу «ПортСіті» зіткнулися «гелік» і бус.ВІДЕО
Сьогодні, 31 грудня, у вечірню годину у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого, поблизу ТРЦ "ПортСіті", зіткнулися два автомобілі.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

З відео аварії видно, що зіткнулися бус та "гєлік". В результаті ДПТ значних ушкоджень зазнав автомобіль Mercedes-Benz.

Більше деталей наразі - невідомо.





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 0
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31 грудень, 2021, 22:25
 0
На Волині оштрафували власників незаконної двоповерхової добудови до квартири.ФОТО.ВІДЕО
31 грудень, 2021, 21:16
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Як у новорічну ніч курсуватиме транспорт у Луцьку
31 грудень, 2021, 20:34
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