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Подарунок під ялинку: у Луцьку жінка народила в приймальному відділенні перинатального центру

Подарунок під ялинку: у Луцьку жінка народила в приймальному відділенні перинатального центру
У Луцьку 31 грудня жінка народила просто у приймальному відділенні Волинського обласного перинатального центру.

Про це пише Оксана Микита.

За словами жінки, усе трапилося десь о 13:40. До перинатального центру приїхав бус із породіллею.

«Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла молода дівчина, яка прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини», – пише жінка.

Пологи проходили просто в приймальному відділенні: народився хлопчик.

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Теги: Луцьк, жінка, перинатальний центр
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