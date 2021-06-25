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Померла жінка, яку разом з іншими пішоходами збив 16-річний на Соборності

Померла жінка, яку разом з іншими пішоходами збив 16-річний на Соборності
39-річна жінка, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля «Там Таму» в Луцьку, померла.

Про це повідомив депутат Луцької міської ради Роман Кравчук.

У померлої залишилося двоє маленьких синів.

"Від усієї громади, якою збирали допомогу висловлюємо щирі співчуття чоловіку, синочкам та рідним…

Друзі давайте підтримаємо і допоможемо чоловіку та синочкам у цей складний для них час….

Для того, щоб допомогти сім’ї можна переказати кошти на картку чоловіка - Вакульчук Олександр Володимирович 4149 4993 9195 6024", - написав Роман Кравчук.

Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційне відділення потрапила 39-річна лучанка, її 5-річний син також потрапив до лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Згодом винуватцеві ДТП обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

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Теги: ДТП, загибель
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