Перевізник, через водія якого загинула директорка школи з Волині, виплатить її дітям 210 тисяч





Трагедія сталась у листопаді 2018 року на автостанції у місті Горохів, внаслідок наїзду потерпіла загинула на місці, повідомляє



Зауважимо, що загибла була директоркою школи у селі Охлопів. Їй був 61 рік.



В суді водій визнав свою провину, відомо, що ще до постановлення вироку він заплатив дітям загиблої 50 тис. грн. Але, окрім того, перевізник повинен виплатити 210 тис. грн морального відшкодування.



Як йдеться у вироку Горохівського районного суду від 24 грудня, інцидент стався 23 листопада 2018 року на автостанції у Горохові. 56-річний водій автобуса ЗАЗ I-VAN А07А1-60 рейсу Горохів–Антонівка–Луцьк, рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, внаслідок наїзду вона загинула на місці. За висновком судмедексперта, смерть постраждалої сталась через розтрощення грудної клітки та численні пошкодження внутрішніх органів.



Обвинувачений водій автобуса свою провину визнав. Чоловік пояснив, що наїхав на жінку через власну неуважність. Попросив також не карати його суворо та не позбавляти водійського посвідчення, оскільки саме водінням чоловік заробляє на життя.



Суддя Галина Адамчук визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) та призначила йому два роки умовно. Водійського посвідчення підсудного не позбавлятимуть. Крім цього, перевізник, на маршруті якого працював водій, повинен виплатити двом дітям загиблої по 105 тис. грн.



Вирок можна оскаржити протягом 30 днів у апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівський райсуд призначив два роки умовно водію рейсового автобуса, який на смерть переїхав жінку.Трагедія, внаслідок наїзду потерпіла загинула на місці, повідомляє Zaxid.net Зауважимо, що загибла була директоркою школи у селі Охлопів. Їй був 61 рік.В суді водій визнав свою провину, відомо, що ще до постановлення вироку він заплатив дітям загиблої 50 тис. грн. Але, окрім того, перевізник повинен виплатити 210 тис. грн морального відшкодування.Як йдеться у вироку Горохівського районного суду від 24 грудня, інцидент стався 23 листопада 2018 року на автостанції у Горохові. 56-річний водій автобуса ЗАЗ I-VAN А07А1-60 рейсу Горохів–Антонівка–Луцьк, рухаючись заднім ходом, наїхав на 61-річну жінку, внаслідок наїзду вона загинула на місці. За висновком судмедексперта, смерть постраждалої сталась через розтрощення грудної клітки та численні пошкодження внутрішніх органів.Обвинувачений водій автобуса свою провину визнав. Чоловік пояснив, що наїхав на жінку через власну неуважність. Попросив також не карати його суворо та не позбавляти водійського посвідчення, оскільки саме водінням чоловік заробляє на життя.Суддявизнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) та призначила йому два роки умовно. Водійського посвідчення підсудного не позбавлятимуть. Крім цього, перевізник, на маршруті якого працював водій, повинен виплатити двом дітям загиблої по 105 тис. грн.Вирок можна оскаржити протягом 30 днів у апеляційному суді.

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