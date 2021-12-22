На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО

Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області встановлює місцезнаходження громадянки, 29.02.1964 року народження, жительки села Воля Свічевська, Володимир Волинського району.Про цестало відомо з власних джерел.Зазначають, що жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся, Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.Їй на вигляд близько 65-70 років, зріст близько 170 см., середньої тілобудови. Волосся темне, видно сивину, очі сірого кольору.Була одягнена у чорне коротке пальто, чорні штани в коричневий ромб та синю шапку.Жінка ходить в окулярах в темній оправі, перемотаній ізолентою. При собі мала жіночу сумочку коричневого кольору, де знаходились сукня, куртка з капюшоном чорного кольору (балонова).Контактні телефони для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.