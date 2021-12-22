вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО

На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО
Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області встановлює місцезнаходження громадянки Суворової Ольги Василівни, 29.02.1964 року народження, жительки села Воля Свічевська, Володимир Волинського району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Зазначають, що жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся, Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.

Їй на вигляд близько 65-70 років, зріст близько 170 см., середньої тілобудови. Волосся темне, видно сивину, очі сірого кольору.

Була одягнена у чорне коротке пальто, чорні штани в коричневий ромб та синю шапку.

Жінка ходить в окулярах в темній оправі, перемотаній ізолентою. При собі мала жіночу сумочку коричневого кольору, де знаходились сукня, куртка з капюшоном чорного кольору (балонова).

Контактні телефони для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.
На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО
Сьогодні, 23:05
Шестикласниці з Волині збирають кошти на боротьбу із саркомою
Сьогодні, 22:31
У Луцьку після свят знову запрацювали центри вакцинації. ВІДЕО
Сьогодні, 21:38
Викрав автівку, а потім гаманець: у Луцькому районі перекинувся 18-річний водій
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода на Волині завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині майже рік розшукують злочинця із Закарпаття. ФОТО На Волині майже рік розшукують злочинця із Закарпаття. ФОТО
22 грудень, 2021, 10:07
Замовила квиток до Києва: поліція розшукує 30-річну волинянку. ФОТО Замовила квиток до Києва: поліція розшукує 30-річну волинянку. ФОТО
20 грудень, 2021, 17:40
Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО
20 грудень, 2021, 13:47
Розшукують безвісти зниклого 51-річного волинянина. ФОТО Розшукують безвісти зниклого 51-річного волинянина. ФОТО
15 грудень, 2021, 15:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО
Сьогодні, 23:05
 0
Шестикласниці з Волині збирають кошти на боротьбу із саркомою
Сьогодні, 22:31
 0
У Луцьку після свят знову запрацювали центри вакцинації. ВІДЕО
Сьогодні, 21:38
 0
Викрав автівку, а потім гаманець: у Луцькому районі перекинувся 18-річний водій
Сьогодні, 20:36
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8