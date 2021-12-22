На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО
Сьогодні, 23:05
Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області встановлює місцезнаходження громадянки Суворової Ольги Василівни, 29.02.1964 року народження, жительки села Воля Свічевська, Володимир Волинського району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зазначають, що жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся, Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.
Їй на вигляд близько 65-70 років, зріст близько 170 см., середньої тілобудови. Волосся темне, видно сивину, очі сірого кольору.
Була одягнена у чорне коротке пальто, чорні штани в коричневий ромб та синю шапку.
Жінка ходить в окулярах в темній оправі, перемотаній ізолентою. При собі мала жіночу сумочку коричневого кольору, де знаходились сукня, куртка з капюшоном чорного кольору (балонова).
Контактні телефони для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зазначають, що жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся, Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.
Їй на вигляд близько 65-70 років, зріст близько 170 см., середньої тілобудови. Волосся темне, видно сивину, очі сірого кольору.
Була одягнена у чорне коротке пальто, чорні штани в коричневий ромб та синю шапку.
Жінка ходить в окулярах в темній оправі, перемотаній ізолентою. При собі мала жіночу сумочку коричневого кольору, де знаходились сукня, куртка з капюшоном чорного кольору (балонова).
Контактні телефони для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.
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