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Кому в Україні зарахують подвійний стаж до пенсії

Кому в Україні зарахують подвійний стаж до пенсії
Згідно зі змінами до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", окремі пенсіонери мають право на зарахування подвійного страхового стажу.

Про це повідомляє ТСН.

Так, право на подвійний стаж мають такі категорії пенсоінерів:

протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров’я;

психіатричних закладах охорони здоров’я;

відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) чи хворі на СНІД;

інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров’я.

Тобто, якщо пенсіонер працював у вищезгаданих закладах до 1 січня 2004 року (коли було введено в дію Закон України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”), у подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді та страховий стаж. А після 1 січня 2004 року в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

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Теги: пенсія, Україна
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