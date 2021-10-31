Загибель подружжя в аварії під Луцьком: хто винуватець і що відомо через два місяці
Сьогодні, 15:45
31 жовтня 2021 року в аварії у селі Гаразджа загинули чоловік та дружина. Летальну автотрощу спричинив молодий лучанин. Він, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смуху та зіткнувся з автівкою Volkswagen.
Внаслідок цього - 57-річний водій та 61-річна пасажирка Volkswagen загинули на місці події, 29-річний пасажир автівки з травмами госпіталізований у відділення нейрохірургії. Травмувалися також і керманич та пасажир BMW, їх тоді ушпиталили.
Читачі Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися у редакцію з інформацією про те, що подію нібито неналежним чином розслідують й підозру досі нікому не оголосили. Тож ми вирішили з’ясувати.
У коментарі журналістам видання у секторі комунікації поліції Волині розповіли, що підозру водієві BMW таки оголосили ще 3 листопада за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про діяння, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння що спричинили загибель кількох осіб.
Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.
Згодом йому обрали запобіжний захід – домашній арешт. Мовляв, аргументом на користь саме такого запобіжного заходу став фізичний стан чоловіка після аварії.
Додають, що, ймовірно, у січні справу передадуть до суду.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що за кермом BMW був лучанин Дмитро Ібрагімов 1991 року народження.
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Внаслідок цього - 57-річний водій та 61-річна пасажирка Volkswagen загинули на місці події, 29-річний пасажир автівки з травмами госпіталізований у відділення нейрохірургії. Травмувалися також і керманич та пасажир BMW, їх тоді ушпиталили.
Читачі Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися у редакцію з інформацією про те, що подію нібито неналежним чином розслідують й підозру досі нікому не оголосили. Тож ми вирішили з’ясувати.
У коментарі журналістам видання у секторі комунікації поліції Волині розповіли, що підозру водієві BMW таки оголосили ще 3 листопада за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про діяння, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння що спричинили загибель кількох осіб.
Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.
Згодом йому обрали запобіжний захід – домашній арешт. Мовляв, аргументом на користь саме такого запобіжного заходу став фізичний стан чоловіка після аварії.
Додають, що, ймовірно, у січні справу передадуть до суду.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що за кермом BMW був лучанин Дмитро Ібрагімов 1991 року народження.
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