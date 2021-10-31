Загибель подружжя в аварії під Луцьком: хто винуватець і що відомо через два місяці

31 жовтня 2021 року. Летальну автотрощу спричинив молодий лучанин. Він, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смуху та зіткнувся з автівкою Volkswagen.Внаслідок цього - 57-річний водій та 61-річна пасажирка Volkswagen загинули на місці події, 29-річний пасажир автівки з травмами госпіталізований у відділення нейрохірургії. Травмувалися також і керманич та пасажир BMW, їх тоді ушпиталили.Читачізвернулися у редакцію з інформацією про те, що подію нібито неналежним чином розслідують й підозру досі нікому не оголосили. Тож ми вирішили з’ясувати.У коментарі журналістам видання у секторі комунікації поліції Волині розповіли, що підозру водієві BMW таки оголосили ще 3 листопада за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про діяння, вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння що спричинили загибель кількох осіб.Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.Згодом йому обрали запобіжний захід – домашній арешт. Мовляв, аргументом на користь саме такого запобіжного заходу став фізичний стан чоловіка після аварії.Додають, що, ймовірно, у січні справу передадуть до суду.З власних джерелстало відомо, що за кермом BMW був лучанин1991 року народження.