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На Волині «швидка» злетіла в кювет

На Волині «швидка» злетіла в кювет
У селі Тишковичі Нововолинської міської територіальної громади учора, 4 січня, автомобіль швидкої медичної допомоги злетів у кювет.

Про це повідомляють рятувальники Нововолинська, які були залучені до аварійно-рятувальних робіт щодо буксируванню автомобіля.

Інформують, що внаслідок несприятливих кліматичних умов автомобіль швидкої медичної допомоги, прямуючи на виклик, з’їхав у придорожній кювет.

Надзвичайники здійснили вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу з кювету на безпечну ділянку дороги.

На Волині «швидка» злетіла в кювет
На Волині «швидка» злетіла в кювет

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Теги: швидка, рятувальники, Тишковичі
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