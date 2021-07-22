На Волині «швидка» злетіла в кювет





Про це повідомляють рятувальники Нововолинська, які були залучені до аварійно-рятувальних робіт щодо буксируванню автомобіля.



Інформують, що внаслідок несприятливих кліматичних умов автомобіль швидкої медичної допомоги, прямуючи на виклик, з’їхав у придорожній кювет.



Надзвичайники здійснили вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу з кювету на безпечну ділянку дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тишковичі Нововолинської міської територіальної громади учора, 4 січня, автомобіль швидкої медичної допомоги злетів у кювет.Про це повідомляють рятувальники Нововолинська, які були залучені до аварійно-рятувальних робіт щодо буксируванню автомобіля.Інформують, що внаслідок несприятливих кліматичних умов автомобіль швидкої медичної допомоги, прямуючи на виклик, з’їхав у придорожній кювет.Надзвичайники здійснили вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу з кювету на безпечну ділянку дороги.

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