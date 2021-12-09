Відоме ім’я кіберполіцейського з Луцька, який брав 1500 доларів хабаря
Сьогодні, 11:03
У Луцьку на хабарі у 1500 доларів викрили працівника відділу кіберполіції у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Із власних джерел Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося ім’я кіберполіцейського.
Це – старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Роман Токар. Проте наразі встановлюють причетність до злочину і декого з його колег.
Виданню також відомо, що гроші Роман Токар вже не вперше брав із дівчини, що займається так званим веб-моделінгом. Це заняття, коли дівчата у студії або на квартирі онлайн спілкуються із чоловіками (часто – іноземцями) на інтимні теми, найчастіше – у спокусливій білизні або взагалі оголюють тіло, пестять себе перед монітором.
Поліція найчастіше трактує таку роботу або як створення й розповсюдження порнографії. Але наразі вебкам в Україні – дуже суперечливе поняття. Юристи й судді тлумачать і сприймають його по-різному.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Із власних джерел Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося ім’я кіберполіцейського.
Це – старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Роман Токар. Проте наразі встановлюють причетність до злочину і декого з його колег.
Виданню також відомо, що гроші Роман Токар вже не вперше брав із дівчини, що займається так званим веб-моделінгом. Це заняття, коли дівчата у студії або на квартирі онлайн спілкуються із чоловіками (часто – іноземцями) на інтимні теми, найчастіше – у спокусливій білизні або взагалі оголюють тіло, пестять себе перед монітором.
Поліція найчастіше трактує таку роботу або як створення й розповсюдження порнографії. Але наразі вебкам в Україні – дуже суперечливе поняття. Юристи й судді тлумачать і сприймають його по-різному.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ціна на газ: скільки лучанам доведеться платити у січні
Сьогодні, 11:32
У Луцьку затримали п'яного водія, у крові якого норма алкоголю перевищена в 11 разів
Сьогодні, 11:20
Відоме ім’я кіберполіцейського з Луцька, який брав 1500 доларів хабаря
Сьогодні, 11:03
Шахраї ошукали волинян на 150 тисяч гривень
Сьогодні, 10:57
Медіа