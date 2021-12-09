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Відоме ім’я кіберполіцейського з Луцька, який брав 1500 доларів хабаря

Відоме ім’я кіберполіцейського з Луцька, який брав 1500 доларів хабаря
У Луцьку на хабарі у 1500 доларів викрили працівника відділу кіберполіції у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Із власних джерел Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося ім’я кіберполіцейського.

Це – старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Роман Токар. Проте наразі встановлюють причетність до злочину і декого з його колег.

Виданню також відомо, що гроші Роман Токар вже не вперше брав із дівчини, що займається так званим веб-моделінгом. Це заняття, коли дівчата у студії або на квартирі онлайн спілкуються із чоловіками (часто – іноземцями) на інтимні теми, найчастіше – у спокусливій білизні або взагалі оголюють тіло, пестять себе перед монітором.

Поліція найчастіше трактує таку роботу або як створення й розповсюдження порнографії. Але наразі вебкам в Україні – дуже суперечливе поняття. Юристи й судді тлумачать і сприймають його по-різному.

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Теги: веб-моделінг, Роман Токар, хабар, кіберполіція
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