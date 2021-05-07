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За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО

За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
ДБР затримало кіберполіцейського з Волині, який вимагав гроші у вебкам-моделей.

Деталі затримання Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця територіального управління Держбюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель.

Працівники Територіального управління ДБР Львова затримали старшого інспектора одного з відділів Департаменту кіберполіції у Волинській області під час одержання хабаря.

Як встановило слідство, поліцейський відшуковував в інтернеті вебкам-моделей з Волині.

Він встановлював особи моделей та призначав їм зустріч. Під час зустрічі правоохоронець погрожував дівчатам притягнути їх до кримінальної відповідальності за нібито розповсюдження порнографії, хоча жодних доказів таких дій у нього не було.

Уникнути покарання, за словами правоохоронця, моделі могли лише щомісяця сплачуючи йому по 300 доларів США. У такому випадку поліцейський обіцяв сприяти діяльності інтернет-моделей і попереджати їх про можливе проведення у них слідчих дій.

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З грудня 2021 року до початку січня правоохоронець встиг отримати від різних заявниць 2,9 тисячі доларів США неправомірної вигоди.

4 січня його затримали під час отримання чергового хабара - 1,5 тисячі доларів США.

Попередня кваліфікація: повторне вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Також перевіряється причетність до вказаного злочину інших поліцейських та керівництва відділу протидії кіберзлочинності у Волинській області.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура, оперативний супровід - ТУ ДБР Львова.
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО

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Теги: поліцейський, Волинь, хабар, веб-моделі
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