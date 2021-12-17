вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині на пів тисячі скорочують кількість «ковідних» ліжок у лікарнях

На Волині на пів тисячі скорочують кількість «ковідних» ліжок у лікарнях
На Волині станом на 5 січня 22 медичні заклади надають допомогу хворим із коронавірусом. Йдеться про основні та резервні лікарні. Найближчим же часом деякі резервні лікарні перестануть приймати пацієнтів із ковідом.

Про це 5 січня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації розповіла заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.

За її словами, перестануть надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом, зокрема, лікарні у Старій Вижівці, Турійську та Шацьку, а також деякі інші. Загалом вже прийняли рішення про скорочення кількості таких ліжок на 515.

«Треба дати можливість медикам, де не завантажені ліжка, відпочити», - додала Людмила Тимощук.

Посадовиця зауважила, що на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 431 пацієнт, з них 314 – з підтвердженим коронавірусом і 117 – з підозрою.

Із цієї кількості 44 пацієнти – в реанімації, 16 – на апаратах штучної вентиляції легень.

Наразі в області завантаженість ліжок з киснем становить 12% .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарні, Волинь, ковід, ліжка скорочують
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вже почали колоти бустерну дозу вакцини
Сьогодні, 13:05
Ковель — одне з перших міст України, де дякують платникам податків, а не чиновникам
Сьогодні, 12:58
На Волині на пів тисячі скорочують кількість «ковідних» ліжок у лікарнях
Сьогодні, 12:51
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:30
У лікарні на Волині помер іноземець: поліція розслідує можливу халатність медиків
Сьогодні, 12:08
Схожі новини
У грудні смертність від ковіду на Волині зменшилася вдвічі У грудні смертність від ковіду на Волині зменшилася вдвічі
17 грудень, 2021, 13:27
Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині
29 листопад, 2021, 13:21
Аби швидше вийти з «червоної» зони, у лікарнях Волині збільшили кількість «ковідних» ліжок Аби швидше вийти з «червоної» зони, у лікарнях Волині збільшили кількість «ковідних» ліжок
11 листопад, 2021, 13:30
Де на Волині безкоштовно лікують від інсульту. ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ Де на Волині безкоштовно лікують від інсульту. ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ
01 листопад, 2021, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дітей від 6 місяців до 6 років обов'язково щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 13:23
 0
На Волині вже почали колоти бустерну дозу вакцини
Сьогодні, 13:05
 0
Ковель — одне з перших міст України, де дякують платникам податків, а не чиновникам
Сьогодні, 12:58
 0
На Волині на пів тисячі скорочують кількість «ковідних» ліжок у лікарнях
Сьогодні, 12:51
 0
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8