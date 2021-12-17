На Волині на пів тисячі скорочують кількість «ковідних» ліжок у лікарнях

На Волині станом на 5 січня 22 медичні заклади надають допомогу хворим із коронавірусом. Йдеться про основні та резервні лікарні. Найближчим же часом деякі резервні лікарні перестануть приймати пацієнтів із ковідом.Про це 5 січня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації розповіла заступниця голови ОДАЗа її словами, перестануть надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом, зокрема, лікарні у Старій Вижівці, Турійську та Шацьку, а також деякі інші. Загалом вже прийняли рішення про скорочення кількості таких ліжок на 515.«Треба дати можливість медикам, де не завантажені ліжка, відпочити», - додала Людмила Тимощук.Посадовиця зауважила, що на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 431 пацієнт, з них 314 – з підтвердженим коронавірусом і 117 – з підозрою.Із цієї кількості 44 пацієнти – в реанімації, 16 – на апаратах штучної вентиляції легень.Наразі в області завантаженість ліжок з киснем становить 12% .