На Волині на пів тисячі скорочують кількість «ковідних» ліжок у лікарнях
Сьогодні, 12:51
На Волині станом на 5 січня 22 медичні заклади надають допомогу хворим із коронавірусом. Йдеться про основні та резервні лікарні. Найближчим же часом деякі резервні лікарні перестануть приймати пацієнтів із ковідом.
Про це 5 січня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації розповіла заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.
За її словами, перестануть надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом, зокрема, лікарні у Старій Вижівці, Турійську та Шацьку, а також деякі інші. Загалом вже прийняли рішення про скорочення кількості таких ліжок на 515.
«Треба дати можливість медикам, де не завантажені ліжка, відпочити», - додала Людмила Тимощук.
Посадовиця зауважила, що на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 431 пацієнт, з них 314 – з підтвердженим коронавірусом і 117 – з підозрою.
Із цієї кількості 44 пацієнти – в реанімації, 16 – на апаратах штучної вентиляції легень.
Наразі в області завантаженість ліжок з киснем становить 12% .
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Про це 5 січня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації розповіла заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.
За її словами, перестануть надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом, зокрема, лікарні у Старій Вижівці, Турійську та Шацьку, а також деякі інші. Загалом вже прийняли рішення про скорочення кількості таких ліжок на 515.
«Треба дати можливість медикам, де не завантажені ліжка, відпочити», - додала Людмила Тимощук.
Посадовиця зауважила, що на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 431 пацієнт, з них 314 – з підтвердженим коронавірусом і 117 – з підозрою.
Із цієї кількості 44 пацієнти – в реанімації, 16 – на апаратах штучної вентиляції легень.
Наразі в області завантаженість ліжок з киснем становить 12% .
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