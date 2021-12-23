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На Волині вже почали колоти бустерну дозу вакцини

На Волині вже почали колоти бустерну дозу вакцини
Щеплені проти COVID-19 волиняни вже можуть отримати третю бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це 5 січня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації розповіла заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.

За її словами, учора, 4 січня, на Волині ввели першу бустерну дозу. Сьогодні, 5 січня, цей процес вже розпочався доволі активно.

Заступниця голови облдержадміністрації розповіла, що право на третю дозу вакцини матимуть три категорії людей: люди з ослабленим імунітетом, лікарі, працівники інтернатів та люди віком від 60 років.

«Бустерна доза здійснюється лише м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Тобто незважаючи на те, якою вакциною ви робили основний курс щеплення», - зауважила Людмила Тимощук.

Тож, наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте м-РНК вакциною.

Загалом же на Волині станом на 5 січня першу дозу вакцини отримали майже 43% дорослого населення Волині, а повний курс – майже 38% дорослого населення.

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Теги: бустерна доза, Волинь, вакцинація, варте уваги
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