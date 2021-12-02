У Польщі спростили процедуру працевлаштування українців: які зміни очікують на заробітчан





Відповідні укази на сайті Адміністрації очільника Польщі з'явилися 4 січня, пише



Відповідно до документів, на громадян України та ще п'яти країн очікує низка змін у процедурі працевлаштування. Зокрема, передбачається:



Українці зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, а 2 роки без дозволу на роботу, отримавши декларацію про доручення роботи.

Від українців, який подаватиме заяву на "карту перебування", більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього буде перевірятися тільки, чи є в іноземця, гарантована робота з зарплатою не нижче мінімальної.



Підтвердити своє соціальне забезпечення заробітчанин з України зможе, надавши лише договір працевлаштування з вказаною зарплатою.

До обставин, які не вимагають від громадян України видачі нового дозволу на проживання та роботу, внесено зміну посади при збільшенні зарплати.



Нові правила працевлаштування почнуть діяти приблизно у другій половині січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Польщі Анджей Дуда підписав низку указів, якими передбачається спрощення працевлаштування іноземних громадян, зокрема, українців.Відповідні укази на сайті Адміністрації очільника Польщі з'явилися 4 січня, пише ТСН Відповідно до документів, на громадян України та ще п'яти країн очікує низка змін у процедурі працевлаштування. Зокрема, передбачається:Українці зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, а 2 роки без дозволу на роботу, отримавши декларацію про доручення роботи.Від українців, який подаватиме заяву на "карту перебування", більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього буде перевірятися тільки, чи є в іноземця, гарантована робота з зарплатою не нижче мінімальної.Підтвердити своє соціальне забезпечення заробітчанин з України зможе, надавши лише договір працевлаштування з вказаною зарплатою.До обставин, які не вимагають від громадян України видачі нового дозволу на проживання та роботу, внесено зміну посади при збільшенні зарплати.Нові правила працевлаштування почнуть діяти приблизно у другій половині січня.

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