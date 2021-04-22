У Луцьку вогнеборці врятували з пожежі матір з немовлям. ФОТО

У Луцьку на вулиці Потебні сьогодні, 5 січня, близько 16:00 сталася пожежа.Про цестало відомо з власних джерел.Пожежа сталася в одній із квартир 6-поверхівки. Вогонь виник на кухні.У пресслужбі волинських рятувальників розповіли, що у момент пожежі у квартирі знаходилися жінка та 5-місячне немовля.Щоб врятуватися від диму матір з дитиною зачинилася у ванній, а двері до кухні щільно зачинила.Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили замкнені двері, де перебували люди й винесли немовля та вивели жінку сходовою клітиною та передали медикам.Пожежу ліквідували о 16:34. Вогонь пошкодив хатні речі й диван у кухні.Причина пожежі встановлюється.