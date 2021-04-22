У Луцьку вогнеборці врятували з пожежі матір з немовлям. ФОТО
Сьогодні, 19:24
У Луцьку на вулиці Потебні сьогодні, 5 січня, близько 16:00 сталася пожежа.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Пожежа сталася в одній із квартир 6-поверхівки. Вогонь виник на кухні.
У пресслужбі волинських рятувальників розповіли, що у момент пожежі у квартирі знаходилися жінка та 5-місячне немовля.
Щоб врятуватися від диму матір з дитиною зачинилася у ванній, а двері до кухні щільно зачинила.
Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили замкнені двері, де перебували люди й винесли немовля та вивели жінку сходовою клітиною та передали медикам.
Пожежу ліквідували о 16:34. Вогонь пошкодив хатні речі й диван у кухні.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Пожежа сталася в одній із квартир 6-поверхівки. Вогонь виник на кухні.
У пресслужбі волинських рятувальників розповіли, що у момент пожежі у квартирі знаходилися жінка та 5-місячне немовля.
Щоб врятуватися від диму матір з дитиною зачинилася у ванній, а двері до кухні щільно зачинила.
Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили замкнені двері, де перебували люди й винесли немовля та вивели жінку сходовою клітиною та передали медикам.
Пожежу ліквідували о 16:34. Вогонь пошкодив хатні речі й диван у кухні.
Причина пожежі встановлюється.
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