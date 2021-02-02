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Автопарк Луцькради: якими службовими машинами їздять міський голова і заступники

Автопарк Луцькради: якими службовими машинами їздять міський голова і заступники
Нещодавно Луцький міський голова Ігор Поліщук змінив службовий автомобіль.

Про це Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося із відповідного розпорядження очільника Луцька, яким визначено, який транспорт у робочих цілях використовують посадовці мерії, а також старости громад, приєднаних до Луцька.

У коментарі виданню Луцький міський голова підтвердив, що змінив службову автівку. Ще донедавна від їздив на Skoda Rapid 2018-го року випуску, а тепер змінив її на бус Volkswagen Multivan 2012 року випуску (як на головному фото).

«Бусом зручніше їздити і в дорозі працювати з ноутбуком або планшетом», - розповідає міський голова. Каже, автівка 2012 року випуску має вже солідний пробіг, але ще цілком у хорошому стані.

Додає, що службовий транспорт у робочих цілях використовує майже щодня. Іноді в робочі дні також послуговується автомобілем, що не належить міськраді і перебуває у його користуванні.

Його попередньою автівкою Skoda Rapid тепер їздить секретар міськради Юрій Безпятко, який раніше їздив Chevrolet Aveo 2008 року випуску.

Така ж Skoda Rapid, але на рік старіша, – також у заступниці Луцького міського голови Ірини Чебелюк.

А заступник міського голови Юрій Вербич має у розпорядженні Chevrolet Lacetti 2008 року випуску.

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Теги: Ігор Поліщук, службовий транспорт, Луцька міська рада, Юрій Безпятко, Юрій Вербич
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