Автопарк Луцькради: якими службовими машинами їздять міський голова і заступники

Нещодавно Луцький міський головазмінив службовий автомобіль.Про цедізналося із відповідного розпорядження очільника Луцька, яким визначено, який транспорт у робочих цілях використовують посадовці мерії, а також старости громад, приєднаних до Луцька.У коментарі виданню Луцький міський голова підтвердив, що змінив службову автівку. Ще донедавна від їздив на Skoda Rapid 2018-го року випуску, а тепер змінив її на бус Volkswagen Multivan 2012 року випуску (як на головному фото).«Бусом зручніше їздити і в дорозі працювати з ноутбуком або планшетом», - розповідає міський голова. Каже, автівка 2012 року випуску має вже солідний пробіг, але ще цілком у хорошому стані.Додає, що службовий транспорт у робочих цілях використовує майже щодня. Іноді в робочі дні також послуговується автомобілем, що не належить міськраді і перебуває у його користуванні.Його попередньою автівкою Skoda Rapid тепер їздить секретар міськради, який раніше їздив Chevrolet Aveo 2008 року випуску.Така ж Skoda Rapid, але на рік старіша, – також у заступниці Луцького міського головиА заступник міського головимає у розпорядженні Chevrolet Lacetti 2008 року випуску.