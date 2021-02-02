Автопарк Луцькради: якими службовими машинами їздять міський голова і заступники
Сьогодні, 12:32
Нещодавно Луцький міський голова Ігор Поліщук змінив службовий автомобіль.
Про це Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося із відповідного розпорядження очільника Луцька, яким визначено, який транспорт у робочих цілях використовують посадовці мерії, а також старости громад, приєднаних до Луцька.
У коментарі виданню Луцький міський голова підтвердив, що змінив службову автівку. Ще донедавна від їздив на Skoda Rapid 2018-го року випуску, а тепер змінив її на бус Volkswagen Multivan 2012 року випуску (як на головному фото).
«Бусом зручніше їздити і в дорозі працювати з ноутбуком або планшетом», - розповідає міський голова. Каже, автівка 2012 року випуску має вже солідний пробіг, але ще цілком у хорошому стані.
Додає, що службовий транспорт у робочих цілях використовує майже щодня. Іноді в робочі дні також послуговується автомобілем, що не належить міськраді і перебуває у його користуванні.
Його попередньою автівкою Skoda Rapid тепер їздить секретар міськради Юрій Безпятко, який раніше їздив Chevrolet Aveo 2008 року випуску.
Така ж Skoda Rapid, але на рік старіша, – також у заступниці Луцького міського голови Ірини Чебелюк.
А заступник міського голови Юрій Вербич має у розпорядженні Chevrolet Lacetti 2008 року випуску.
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Про це Інформаційне агентство ВолиньPost дізналося із відповідного розпорядження очільника Луцька, яким визначено, який транспорт у робочих цілях використовують посадовці мерії, а також старости громад, приєднаних до Луцька.
У коментарі виданню Луцький міський голова підтвердив, що змінив службову автівку. Ще донедавна від їздив на Skoda Rapid 2018-го року випуску, а тепер змінив її на бус Volkswagen Multivan 2012 року випуску (як на головному фото).
«Бусом зручніше їздити і в дорозі працювати з ноутбуком або планшетом», - розповідає міський голова. Каже, автівка 2012 року випуску має вже солідний пробіг, але ще цілком у хорошому стані.
Додає, що службовий транспорт у робочих цілях використовує майже щодня. Іноді в робочі дні також послуговується автомобілем, що не належить міськраді і перебуває у його користуванні.
Його попередньою автівкою Skoda Rapid тепер їздить секретар міськради Юрій Безпятко, який раніше їздив Chevrolet Aveo 2008 року випуску.
Така ж Skoda Rapid, але на рік старіша, – також у заступниці Луцького міського голови Ірини Чебелюк.
А заступник міського голови Юрій Вербич має у розпорядженні Chevrolet Lacetti 2008 року випуску.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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