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У центрі Луцька собака напав на дитину

У центрі Луцька собака напав на дитину
У Луцьку безпритульний собака напав на дитину.

На вулиці Лесі Українки у Луцьку люди просять відловити безпритульного собаку, який бігає біля магазину солодощів.

Таке звернення 8 січня надійшло на «гарячу» лінію міськради. Повідомляє спільнота «Комунальна варта» у Фейсбук.

"Очевидці зазначають, що цей собака сьогодні напав на дитину у центрі міста. Зазначимо, що безпритульними тваринами у Луцьку займається комунальне підприємство "Ласка", - йдеться у повідомлення.

Фото - ілюстративне.

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Теги: собака напав на дитину
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