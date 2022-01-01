У центрі Луцька собака напав на дитину





На вулиці Лесі Українки у Луцьку люди просять відловити безпритульного собаку, який бігає біля магазину солодощів.



Таке звернення 8 січня надійшло на «гарячу» лінію міськради. Повідомляє спільнота «Комунальна варта» у



"Очевидці зазначають, що цей собака сьогодні напав на дитину у центрі міста. Зазначимо, що безпритульними тваринами у Луцьку займається комунальне підприємство "Ласка", - йдеться у повідомлення.



Фото - ілюстративне.

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