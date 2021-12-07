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На Волині поліцейські розшукали 37-річну жінку, яка заблукала

На Волині поліцейські розшукали 37-річну жінку, яка заблукала
9 січня, близько 12 години, до відділу поліцейської діяльності №1 у селищі Стара Вижівка звернувся 62-річний місцевий мешканець та повідомив, що зникла його дочка.

Про це повідомляє преслужба поліції Волині.

Як розповів чоловік, подія сталася напередодні ввечері. Близько 23 години дочка вийшла на подвір’я та до цього часу не повернулась. Батько повідомив, що у доньки були проблеми зі здоров’ям.

Поліцейські менш ніж за годину відшукали 37-річну жінку поблизу селища в лісовому масиві та доставили до місцевої лікарні. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, жінка, зникнення
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