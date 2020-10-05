Як скинути зайве після свят і що їсти: поради луцької фітнес-тренерки та нутриціолога

Після затяжних святкувань, що супроводжувалися частими застіллями, нерідко доводиться констатувати збільшення власної ваги і наявність зайвих, некомфортних кілограмів.Про те, як привести до ладу своє харчування після свят та як унормувати вагу,розповіла фітнес-тренерка та нутриціолог (фахівець з правильного харчування)Найперше, ми з'ясували, яким має бути правильний перехід від святкового столу до щоденного правильного харчування.За словами Вікторії Каліщук, не варто відмовлятися від всіх смаколиків відразу.«Потрібен плавний перехід до здорового харчування. А ще краще – навчитись знижувати калорійність. Солодощі – вживати без цукру. У наш час такі є і у звичайному супермаркеті, варто уважно читати інформацію на етикетці. Якщо на першому місті в описі немає цукрів, сміливо купуйте їх. Жирні сорти м'яса замініть на менш калорійні (телятина, курятина, кролятина, м'ясо індички). Їжте порціями: 2–3 прийоми їжі, але вони мають бути ситні (білки, жири, вуглеводи – в кожному прийомі їжі. Уникайте перекусів та довгого інтервалу між прийомами. Тоді не буде відчуття дикого голоду і ваше схуднення пройде комфортно», – розповіла тренерка та нутриціолог.Перше, що має зникнути після святкувань із раціону, – алкоголь. Адже він затримує воду і гальмує процес схуднення, а також містить непотрібні для організму калорії.Окрім того, варто мінімізувати вживання перероблених продуктів з консервантами та емульгаторами (ковбасні вироби, плавлені сирки, соуси, солодка вода, пакетовані соки тощо). Унеможливте харчування фаст-фудом, готуйте страви власноруч з якісних продуктів.«Сьогодні – купа правильних рецептів бургерів, картоплі, піци і навіть випічки. Худнути в наш час – одне задоволення», - зауважує Вікторія Каліщук.Вона також наголошує, що при схудненні важливу роль відіграє дефіцит калорій, адже правильним харчуванням (не дозуючи нутрієнти) можна набрати зайву вагу. Щоб створити дефіцит калорій, нам потрібна активність.«Це не обов’язково має бути спортзал та виснажливі тренування . Почніть з прогулянки, поставте ціль – 6 тисяч кроків в день, з часом збільшіть до 10 тисяч. Легкі фізичні вправи вдома – теж добре. Більше часу проводьте активно, не нудьгуйте. Знайдіть хобі, щоб не заїдати вільний час смаколиками», - рекомендує Вікторія.Визначити вашу норму калорій в день допоможуть формули . А рахувати будуть додатки калькуляторів калорій , їх є безліч й кожен може обрати найзручніший для себе.Ще одна порада – дотримуватися питного режиму (30 мілілітрів води в добу на кілограм маси тіла людини). Це необов'язково має бути вода (чай, перші страви, фрукти, овочі свіжі).«Організм хоче пити, а видає сигнал голоду, тому спершу випийте води. Якщо сигнал пройде, ви хотіли пити, а не їсти . «Розпиватись» потрібно поступово , почніть з 0,5 літри на день та поступово збільшісь до своєї дози», - каже Вікторія Каліщук.