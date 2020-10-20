У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У Луцьку сьогодні, 10 січня, сталася пожежа у Старому місті.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Займання сталося близько 13:00 за адресою Кафедральна, 17, де знаходяться приміщення громадського об'єднання «Мальтійська служба допомоги», РО «Управління Луцької дієцезії РКЦ» та осередку товариства анонімних алкоголіків.
На фото видно, що дим іде з горища будівлі.
На місці працюють декілька екіпажів пожежників, машина швидкої допомоги і патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Займання сталося близько 13:00 за адресою Кафедральна, 17, де знаходяться приміщення громадського об'єднання «Мальтійська служба допомоги», РО «Управління Луцької дієцезії РКЦ» та осередку товариства анонімних алкоголіків.
На фото видно, що дим іде з горища будівлі.
На місці працюють декілька екіпажів пожежників, машина швидкої допомоги і патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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