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У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО

У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 10 січня, сталася пожежа у Старому місті.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Займання сталося близько 13:00 за адресою Кафедральна, 17, де знаходяться приміщення громадського об'єднання «Мальтійська служба допомоги», РО «Управління Луцької дієцезії РКЦ» та осередку товариства анонімних алкоголіків.

На фото видно, що дим іде з горища будівлі.

На місці працюють декілька екіпажів пожежників, машина швидкої допомоги і патрульної поліції.

Деталі – згодом.

У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО
У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО
У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО



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Теги: пожежа, Луцьк, Старе місто
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