У Старому місті у Луцьку – пожежа. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Займання сталося близько 13:00 за адресою Кафедральна, 17, де знаходяться приміщення громадського об'єднання «Мальтійська служба допомоги», РО «Управління Луцької дієцезії РКЦ» та осередку товариства анонімних алкоголіків.



На фото видно, що дим іде з горища будівлі.



На місці працюють декілька екіпажів пожежників, машина швидкої допомоги і патрульної поліції.



Деталі – згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 10 січня, сталася пожежа у Старому місті.Про цеповідомили очевидці.Займання сталося близько 13:00 за адресою Кафедральна, 17, де знаходяться приміщення громадського об'єднання «Мальтійська служба допомоги», РО «Управління Луцької дієцезії РКЦ» та осередку товариства анонімних алкоголіків.На фото видно, що дим іде з горища будівлі.На місці працюють декілька екіпажів пожежників, машина швидкої допомоги і патрульної поліції.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію