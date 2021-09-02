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Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*

Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
У листопаді стартувало будівництво нової черги житлового комплексу “Амстердам”, який компанія “Інвестор” зводить у с. Струмівка біля Луцька. У 7-8 під’їздах буде 48 нових квартир з цікавим та комфортним плануванням. Ціна - від 20 000 грн/м2.

Пропонують ознайомитись із декількома варіантами квартир.

До кінця січня в 1-5 під'їздах ЖК “Амстердам” - старі ціни. Вартість квартир - від 19 500 грн/м2 у 1-3 під'їздах та від 18 500 грн/м2 - у 4-5 під'їздах.
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*

КОМПАКТНІ КВАРТИРИ

У нових під’їздах є варіанти компактного житла площею від 41 м2. Особливістю всіх квартир в ЖК “Амстардам” є те, що класифікація відбувається не за загальною кількістю кімнат, а за кількістю спалень. Тому навіть найменше помешкання тут має і вітальню, і окрему спальню.

Крім того, у кожній із квартир з однією спальнею є гардеробна кімната, коридор та лоджія.
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*

ВЕЛИКІ КВАРТИРИ

Серед нових планувань - просторі квартири із трьома спальнями площею 79,2 м2 та 82,64 м2.

Проте є два ексклюзивні варіанти - помешкання на 101,51 м2 та 102, 27 м2. Ці квартири розташовані на першому поверсі і будуть мати окремий вихід у внутрішній дворик житлового комплексу.
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*

КВАРТИРИ ІЗ ВІКНАМИ У ДВІР

У ЖК “Амстердам” запроектований максимально гарний та затишний внутрішній двір з великою кількістю зелені, лаконічними доріжками та місцями для відпочинку. Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір.

Серед квартир у новій черзі, в яких вікна виходять у двір, є варіанти площею 60,32 м2, 60,56 м2 та 63,71 м2.
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*

КВАРТИРИ ІЗ ТЕРАСАМИ

На верхньому поверсі ЖК “Амстердам” будують квартири із просторими відкритими терасами. У 7 і 8 під’їздах є декілька варіантів таких помешкань, площею від 40,25 м2 до 82,01 м2.

До речі, ще одним плюсом цих квартир є висота кімнат, яка доходить до трьох метрів. За рахунок цього кімнати будуть іще більш просторими та світлими.



ЖК “Амстердам” - найсучасніший проект Будівельної компанії “Інвестор”, головними особливостями якого є:

-Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням сучасних будматеріалів.
-Великий вибір різних та зручних планувань квартир.
-Власна котельня, що суттєво знизить витрати на опалення та обігрів води.
-Велика відпочинкова зона поруч із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами.
-Заклади обслуговування і громадський простір на першому поверсі будинку.
-Сучасний дизайн будівлі та фасадів.

Крім того, до 15 січня діють акції:

“Подорож до Амстердаму”. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів.

"Шукайте друзів 2.0". Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”.

і до кінця січня - можете скористатися ще однією акцією:

“Святкові квартири”: із 1 січня запропонували знижену ціну 18 900 грн/м2 на квартири з двома спальнями площею 60,32 м2.
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 38 24

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор, квартира, Ковель, будівництво, ціни
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