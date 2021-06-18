У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО

Луцьк попрощався з депутатом обласної ради, очільником Волинської обласної організації політичної партії «Сила і честь», якийЦеремонія прощання відбулася 11 січня у Домі панахиди.Окрім політичної діяльності, Роман Карпюк був заслуженим тренером України, головою відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області, професором кафедри «Освітні, педагогічні технології», доктором педагогічних наук, професором.Тож попрощатися із ним прийшла чимала кількість людей – рідних та друзів, колег-депутатів, спортсменів, науковців, вихованців, представників влади і громадськості.Провести Романа Карпюка в останню путь приїхали й теперішні та колишні міські голови волинських міст.Поховали покійного на міському кладовищі у селі Гаразджа.Напередодні ж та у день похорону чимала кількість людей поділилася власними спогадами про Романа Карпюка у соцмережі.Зокрема, багаторазова чемпіонка України з бігу Олена Борисюк написала:«Я пам’ятаю його з найменших років свого життя, коли ми були часто разом на тренувальних зборах і батьки лишали мене з ним, щоб він за мною подивився, він завжди купував мені морозиво у формі ведмедика, і тоді він в моїх очах дитини, здавався «Великим ведмедиком» з величезним СЕРДЦЕМ. Людина, яка завжди захистить. Не пам’ятаю жодного важливого свята у моїй сім’ї, щоб не було Романа Петровича, чи якась траплялась проблема, чи хтось хворів, перший, хто приїжджав, це Він. Справжній Друг!Скільки спортсменів зі всієї України навчались і навчаються у Академії рекреаційних технологій і права безкоштовно, він вболівав за легку атлетику України і завжди допомагав талановитим дітям.Велика втрата для Волині, Роман Петрович хотів змінити щиро життя людей і нашу Волинь на краще, не маючи з цього жодної вигоди, таких людей зараз мало».