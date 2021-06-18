вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО

У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
Луцьк попрощався з депутатом обласної ради, очільником Волинської обласної організації політичної партії «Сила і честь» Романом Карпюком, який помер 9 січня під час риболовних змагань.

Церемонія прощання відбулася 11 січня у Домі панахиди.

Окрім політичної діяльності, Роман Карпюк був заслуженим тренером України, головою відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області, професором кафедри «Освітні, педагогічні технології», доктором педагогічних наук, професором.

Тож попрощатися із ним прийшла чимала кількість людей – рідних та друзів, колег-депутатів, спортсменів, науковців, вихованців, представників влади і громадськості.

У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО


Провести Романа Карпюка в останню путь приїхали й теперішні та колишні міські голови волинських міст.

Поховали покійного на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Напередодні ж та у день похорону чимала кількість людей поділилася власними спогадами про Романа Карпюка у соцмережі.

Зокрема, багаторазова чемпіонка України з бігу Олена Борисюк написала:

«Я пам’ятаю його з найменших років свого життя, коли ми були часто разом на тренувальних зборах і батьки лишали мене з ним, щоб він за мною подивився, він завжди купував мені морозиво у формі ведмедика, і тоді він в моїх очах дитини, здавався «Великим ведмедиком» з величезним СЕРДЦЕМ. Людина, яка завжди захистить. Не пам’ятаю жодного важливого свята у моїй сім’ї, щоб не було Романа Петровича, чи якась траплялась проблема, чи хтось хворів, перший, хто приїжджав, це Він. Справжній Друг!

Скільки спортсменів зі всієї України навчались і навчаються у Академії рекреаційних технологій і права безкоштовно, він вболівав за легку атлетику України і завжди допомагав талановитим дітям.

Велика втрата для Волині, Роман Петрович хотів змінити щиро життя людей і нашу Волинь на краще, не маючи з цього жодної вигоди, таких людей зараз мало».

У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Роман Карпюк, похорон, прощання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, чому вулиці Луцька асфальтують під час морозів
Сьогодні, 15:32
Пік нової хвилі Covid припаде на лютий, буде більше Омікрону
Сьогодні, 14:50
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
Сьогодні, 14:41
У Ковелі дітям загиблих атовців влаштували майстер-клас з приготування піци. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
У Луцьку на маршрут №12 додали ще один тролейбус
Сьогодні, 13:59
Схожі новини
Повідомили, коли і де прощатимуться із депутатом Волиньради Романом Карпюком Повідомили, коли і де прощатимуться із депутатом Волиньради Романом Карпюком
10 січень, 11:22
У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО У Києві прощаються з легендарним Григорієм Чапкісом. ФОТО
18 червень, 2021, 13:18
У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
17 червень, 2021, 09:45
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
02 червень, 2021, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волиньгаз» власним коштом замінив майже 5 тисяч лічильників споживачам
Сьогодні, 15:50
 0
У місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову. ФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
Розповіли, чому вулиці Луцька асфальтують під час морозів
Сьогодні, 15:32
 0
Пік нової хвилі Covid припаде на лютий, буде більше Омікрону
Сьогодні, 14:50
 0
У Луцьку попрощалися із депутатом Романом Карпюком. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8