«Волиньгаз» власним коштом замінив майже 5 тисяч лічильників споживачам

З початку року АТ «Волиньгаз» здійснив планову повірку понад 16 тисяч побутових лічильників газу. За рахунок газорозподільної компанії здійснили заміну майже 5 тисяч приладів обліку, які в ході повірки були визнані непридатними до подальшої експлуатації. Їхня вартість становить майже 10 мільйонів гривень. У 2022-му АТ «Волиньгаз» планує замінити понад 6 тисяч лічильників газу клієнтів.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».Зауважують також, що основними причинами подальшої непридатності приладів обліку є корозія корпусу, зношеність комплектуючих та закінчення терміну експлуатації. Адже це призводить до невідповідності метрологічним характеристикам та, як наслідок, спотворює результати вимірювання обліку газу.Наразі повірка лічильників здійснюється за рахунок коштів АТ «Волиньгаз». Тож якщо фахівці встановлять непридатність приладу обліку газу, то подальший ремонт чи заміна на новий будуть здійснені безплатно. В разі належності лічильника споживачеві, його безоплатна заміна проводиться з обмінного фонду підприємства, однак за наявності облікового пристрою.«Заміну лічильників, які не пройшли планову періодичну повірку державного повірника, здійснює АТ «Волиньгаз» за кошти газорозподільної компанії, що закладені НКРЕКП в тарифі на розподіл газу, - інформує головний метролог «Волиньгаз». – Цього року, відповідно до Інвестиційної програми та прогнозованих планових потреб, наші фахівці проведуть безплатну заміну 6 тис. лічильників у споживачів».Під час повірки лічильників виявляють не лише відхилення у роботі та некоректне вимірювання обсягів використаного газу, а й випадки втручання у прилад. А якщо є незаконне втручання в роботу лічильника, то в такому разі споживач зобов’язаний замінити лічильник за власний кошт, а також оплатити проведення експертизи, демонтаж і встановлення приладу.АТ «Волиньгаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Волинської області.Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.Щорічно АТ «Волиньгаз» доставляє для 250 тис своїх клієнтів близько 400 млн кубометрів газу на рік. Загальна протяжність розподільних газопроводів, що обслуговує компанія, становить понад 7 тис км.