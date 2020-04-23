Де на Волині найбільше наркоманів та алкоголіків. СТАТИСТИКА

На Волині у 2021 році дещо побільшало алко- та наркозалежних і це, запевняють медики, не через карантин. Або не лише через нього.Де найбільше наркоманів та алкоголіків – з’ясовувалоу обласному центрі терапії залежностей.Минулоріч на стаціонарному лікуванні в обласному центрі терапії залежностей перебувала 6401 людина (2020 року – 5430 осіб). Лікарі переконують: це не через карантин та «ковідний» рік, а через те, що збільшили кількість палат у стаціонарі.Лідери за кількістю алко- та наркозележних – місто Луцьк (38%), Луцький (10,5 %) та колишні Ківерцівський (9%) і Камінь-Каширський райони (5,3%). А найнижчий показник – серед жителів колишнього Шацького району (0,6%). До слова, раніше алкогольне лідерство тривалий час утримував колишній Локачинський район.Через алкоголь 2021 року лише у Волинському медичному центрі терапії залежностей (колишній наркодиспансер) померло 53 людини (48 чоловіків та 5 жінок). На жаль, у частини з них життя обірвалось доволі у ранньому віці (наймолодшій особі – 24 роки).Хоч статистика це не завжди показує, медики запевняють: п’ють більше в селах. Сільське пияцтво спричинене низкою факторів: безробіття, сурогат, низька соціальна захищеність тощо.Варто зазначити, у період новорічно-різдвяних святкувань (станом на 10 січня) до медзакладу госпіталізували 175 осіб.