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Де на Волині найбільше наркоманів та алкоголіків. СТАТИСТИКА

Де на Волині найбільше наркоманів та алкоголіків. СТАТИСТИКА
На Волині у 2021 році дещо побільшало алко- та наркозалежних і це, запевняють медики, не через карантин. Або не лише через нього.

Де найбільше наркоманів та алкоголіків – з’ясовувало Інформаційне агентство ВолиньPost у обласному центрі терапії залежностей.

Минулоріч на стаціонарному лікуванні в обласному центрі терапії залежностей перебувала 6401 людина (2020 року – 5430 осіб). Лікарі переконують: це не через карантин та «ковідний» рік, а через те, що збільшили кількість палат у стаціонарі.

Лідери за кількістю алко- та наркозележних – місто Луцьк (38%), Луцький (10,5 %) та колишні Ківерцівський (9%) і Камінь-Каширський райони (5,3%). А найнижчий показник – серед жителів колишнього Шацького району (0,6%). До слова, раніше алкогольне лідерство тривалий час утримував колишній Локачинський район.

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Де на Волині найбільше наркоманів та алкоголіків. СТАТИСТИКА


Через алкоголь 2021 року лише у Волинському медичному центрі терапії залежностей (колишній наркодиспансер) померло 53 людини (48 чоловіків та 5 жінок). На жаль, у частини з них життя обірвалось доволі у ранньому віці (наймолодшій особі – 24 роки).

Хоч статистика це не завжди показує, медики запевняють: п’ють більше в селах. Сільське пияцтво спричинене низкою факторів: безробіття, сурогат, низька соціальна захищеність тощо.

Варто зазначити, у період новорічно-різдвяних святкувань (станом на 10 січня) до медзакладу госпіталізували 175 осіб.

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Теги: пияцтво, алкоголізм, наркоманія, статистика
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