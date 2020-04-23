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Головний лікар волинського центру терапії залежностей назвав симптоми алкоголізму

Головний лікар волинського центру терапії залежностей назвав симптоми алкоголізму
Головний лікар колишнього наркодиспансеру, а тепер Волинського медичного центру терапії залежностей Ігор Шкаровецький розповів, як розпізнати алкогольну залежність.

Будь-яка залежність, запевняє медик, сприяє безповоротним змінам в організмі, а тому повернутися до контрольованого вживання алкоголю вже не вийде. А от терміну «ситуативний алкоголізм» не існує, каже очільник медзакладу. Алкоголізм або є, або його немає.

Серед симптомів алкоголізму лікар виділяє кілька основних:

• підвищення толерантності (людина збільшує дозу, щоб досягти бажаного ефекту сп’яніння);

• вживання міцного алкоголю, відсутність ситуаційного контролю (не лише на свята, а будь-коли);

• відсутність кількісного контролю (межа зникає після першої чарки).

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Окрім того, про те, що у вас алкоголізм, може свідчити «синдром відміни» (пітливість, тремор рук, безсоння через відмову від алкоголю).
До слова, допустимої норми алкоголю немає, бо впливає на мозок будь-яка доза, навіть столова ложка.

На питання журналістів про «рятівну пігулку» на ранок після святкування лікар відповідає: не треба пити. Але якщо вам кепсько навіть після келиху шампанського, а роботу вранці ніхто не відміняв – треба якнайшвидше вивести отруту з організму. Радять пити багато рідини, можна також прийняти сечогінний препарат, проте найкращий варіант при систематичному вживанні – консультація лікаря та відмова від шкідливої звички.

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Теги: Ігор Шкаровецький, алкоголізм, симптоми
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